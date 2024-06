Capello opleo po Azzurrima: Jeste li sigurni da ova reprezentacija uopće ima kvalitetu?

Podijeli :

Daniele Buffa via Guliver Images

U prvoj utakmici nokaut-faze Europskog nogometnog prvenstva u Njemačkoj sjajna Švicarska je jučer rutinski u osmini finala rezultatom 2:0 pobijedila Talijane.

Aktualni europski prvaci tako su se oprostili od turnira i idućeg tjedna dobit ćemo nove. Prolaz među osam najboljih Švicarcima su golovima donijeli Remo Freuler i Ruben Vargas. U četvrtfinalu će igrati s Engleskom ili Slovačkom.

Pogledajte golove koji su Švicarsku odveli u četvrtfinale

Švicarci su dominirali doslovce od prvog početnog udarca, a Italija je odigrala kriminalnu utakmicu. Nevjerojatno zvuči podatak da su Azzuri tek u 73. minuti uputili prvi udarac u okvir Švicarske, koji je Sommer lagano obranio. U Italiji su šokirani očajnom igrom svoje reprezentacije, a između ostalih, oglasio se i veliki trener Fabio Capello:

”Jeste li sigurni da ova reprezentacija uopće ima kvalitetu? Ova momčad, čim malo smanji tempo i naiđe na ekipu s normalnim tempom, dolazi u velike probleme. Igru su mijenjali tisuću puta. Spalletti je mijenjao igru tisuću puta. Na ovoj utakmici je Fagioli bio ispred četvorice braniča i bio je potpuno beskoristan’‘, rekao je Capello pa dodao:

”Najgore je to što smo svaki put, kada bismo krenuli naprijed, bili u opasnosti da primimo gol na drugoj strani. A to nitko nije primijetio. Napravljeno je previše taktičkih grešaka. Vidio sam jednu raštrkanu skupinu igrača. Ne mogu vjerovati da smo u drugom poluvremenu i dalje nešto pokušavali kroz sredinu protiv Švicarske koja se branila s petoricom igrača i da nismo uspjeli raširiti igru. To očito znači da igrači to ne vide i nisu sposobni, pa zbog toga dodaju loptu na 7-8 metara. Vidio sam puno zbrke.”