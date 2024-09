Ćaleta-Car: Nije me bilo jako dugo. Luka je naš motor, idemo mu proslaviti rođendan

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija u susretu je 2. kola skupine A1 Lige nacija na Opus Areni u Osijeku svladala Poljsku sa 1-0 (0-0). Dobitnik u ove dvije utakmice zasigurno je Duje Ćaleta-Car koji je nakon dugo vremena opet dobio priliku. Nakon utakmice je izjavio:

“Nije me dugo bilo. Bio sam u Egiptu, ali to je bio prijateljski turnir. Sretan sam što sam opet tu. Jako dugo nismo igrali s trojicom. Protiv Portugala smo izgubili, ali nije bilo loše. Puno pričamo, izgleda to jako dobro. Luka nam slavi rođendan. Zabio je gol. Naš motor. Sretni smo zbog njega.”