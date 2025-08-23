VIDEO / Prvi je stranac u povijesti koji je sudio derbi Hajduka i Dinama, a sada je Kramariću progledao kroz prste?

Podijeli :

Andrej Kramarić krenuo je kao starter u još jednu bundeligašku sezonu s Hoffenheimom. Njegov Hoffenheim trenutno stoji odlično na gostovanju kod viceprvaka Bayera iz Leverkusena, gosti vode 1:2. Kramarić je u 37. minuti neoprezno zamahnuo rukom i za to je dobio žuti karton. Iako nije bio sretan odlukom suca, čini se da je Andrej dobro prošao jer je mogao možda dobiti i direktan crveni karton. Sudac utakmice je Daniel Siebert koji je postao prvi sudac u povijesti koji je kao stranac sudio vječiti derbi Hajduka i Dinama. Neopreznost Kramarića koja ga nije skupo stajala.