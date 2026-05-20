VIDEO / Čudesna pobjeda Knicksa: Od -22 u završnici do pobjede u produžetku!

New York Knicksi su poveli s 1-0 u finalu istočne konferencije svladavši sinoć na svom terenu Cleveland Cavalierse sa 115:104 nakon produžetka.

Osma uzastopna pobjeda Knicksa u doigravanju bila je njihova najimpresivnija do sada jer su uspjeli nadoknaditi zaostatak od čak 22 koša u zadnjoj četvrtini.

Jalen Brunson postigao je 17 od svojih 38 poena, najviše na utakmici, tijekom posljednjih osam minuta regularnog dijela utakmice i produžetka.

Rezultat je bio najveći povratak New Yorka u doigravanju ikad.

Knicksi, koji su zaostajali 93:71 nešto manje od osam minuta do kraja, završili su regularni dio utakmice serijom 30-8 prije nego što su postigli prvih devet poena u produžetku. New York nakon toga nije ni jednom zaostajao u produžetku.

“Ne znam jesam li to ikada vidio u doigravanju”, rekao je trener Knicksa Mike Brown.

New York je izveo drugi najveći preokret u zadnjoj četvrtini u NBA doigravanju i najveći od 29. travnja 2012., kada su Los Angeles Clippersi zaostajali za Memphis Grizzliesi 24 poena prije nego što su ostvarili pobjedu od 99-98 u prvoj utakmici serije prvog kola Zapadne konferencije.

Karl-Anthony Towns dodao je 13 koševa i 13 skokova za Knickse, koji nisu igrali otkako su 10. svibnja završili s pobjedom nad Philadelphia 76ersima. Prethodnih sedam pobjeda New Yorka bilo je s prosječnom razlikom od 26,4 poena.

Mikal Bridges ubacio je 18 koševa za New York u utorak, dok su OG Anunoby i Josh Hart završili s po 13 poena.

Druga utakmica serije na sedam utakmica zakazana je za četvrtak navečer u New Yorku.

Donovan Mitchell je predvodio Cleveland s 29 koševa i smatra da umor nije bio faktor za poraz Cavaliersa koji su se plasirali u finale konferencije pobijedivši Detroit Pistonse u sedmoj utakmici drugog kruga u nedjelju navečer.

“Vodimo 22 razlike, a tko zna koliko vremena ima, osam minuta? Moramo pobijediti”, rekao je Mitchell. “Nismo.”

James Harden i Evan Mobley postigli su po 15 koševa za Cavalierse, dok je Sam Merrill s klupe skupio 12 koševa.

Mitchellova trica tri sekunde prije kraja druge četvrtine dala je Cavaliersima vodstvo od 48-46 na poluvremenu i pokrenula seriju 48-25 za Cleveland u nešto više od 16 minuta u kojima su Knicksi šutirali samo 28 posto iz igre (7 od 25).

No, Cavaliersi su pogodili samo četiri šuta, uz šest izgubljenih lopti nakon što su poveli na svoje najveće slobodno bacanje Jamesa Hardena.

“Večeras smo igrali sjajnu košarku tri četvrtine”, rekao je trener Cavaliersa Kenny Atkinson. “Nažalost, u zadnjoj četvrtini su nas izdominirali.”

Brunson je postigao 15 od posljednjih 30 poena New Yorka u regularnom dijelu, ali Knicksi nisu izjednačili sve dok Landry Shamet nije zabio tricu iz desnog kuta i izjednačio rezultat na 99:99, 45 sekundi prije kraja.

Harden i Brunson su razmijenili koševe prije nego što je Merrill zabio tricu tri sekunde prije kraja, a Bridges je promašio šut uz zvuk sirene daleko iza sredine terena.

Anunoby je otvorio produžetke s dva slobodna bacanja za Knickse, koji su se odvojili dok su Cavaliersi promašili sva četiri početna šuta.

Shametova trica 1:49 prije kraja povećala je vodstvo na 110-101. Max Strus je pogodio tricu nakon time-outa za Cleveland, ali New York je postigao posljednjih pet poena utakmice, nadmašivši Cavalierse 14-3 u produžetku.

