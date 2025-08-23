VIDEO / Niko Kovač i Borussia na nevjerojatan način prosuli pobjedu na otvaranju sezone

Podijeli :

Hrvatski nogometni stručnjak Niko Kovač u novu je sezonu njemačke Buneslige na klupi Borussije iz Dortmunda krenuo 3-3 remijem na gotovanju kod Sankt Paulija iako je do 85. minute imao prednost 3-1.

Guirassy (34) je doveo Borussiju u prednost, a bio je to jedni gol u prvom poluvremenu.

Početkom nastavka Hountondji (50) je izjednačio na 1-1, a onda su Anton (67) i Brandt (74) doveli goste u dobitnu situaciju.

No, u 85. minuti isključen je Mane, a Sinani (86-11m) je iz kaznenog udarca smanjio na 3-2 da bi Smith (89) udarcem s distance poravnao na konačnih 3-3.

