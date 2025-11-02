VIDEO / Bivšem prvaku Njemačke nedostajalo Fortune, Prtajinu VAR poništio asistenciju

Podijeli :

U 11. kolu 2. Bundeslige Fortuna Düsseldorf i Kaiserslautern podijelili su bodove 1:1. Sirch je prekrasnim golom iz slobodnog udarca doveo goste u vodstvo u 55. minuti, potom je tri minute kasnije poništen novi gol Kaiserslauterna zbog zaleđa hrvatskog napadača Ivana Prtajina, koji je bio nesuđeni asistent, da bi u 84. Suso pogodio za bod Fortune. Kaiserslautern, nekoć četverostruki prvak Njemačke, šesti je u poretku s 20 bodova, a Fortuna 13. s 11 bodova. Prtajin je ostao na osam ligaških golova ove sezone.

