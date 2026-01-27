Dobre vijesti iz Njemačke: Stanišić se nakon dva tjedna vratio treninzima

Podijeli :

AP Photo/Matthias Schrader via Guliver

Hrvatski nogometni reprezentativac Josip Stanišić oporavio se od ozljede ligamenata u desnom gležnju i ponovno je počeo trenirati s Bayernovom momčadi uoči utakmice posljednjeg, 8. kola prve faze natjecanja u Ligi prvaka u kojoj će Bavarci u srijedu gostovati kod nizozemskog PSV-a u Eindhovenu.

Stanišić je ozlijeđen prije nešto više od dva tjedna u prvoj utakmici nastavka Bundeslige u kojoj je Bayern s čak 8-1 svladao Wolfsburg. Propustio je tri utakmice njemačkog prvenstva i jednu u Ligi prvaka, a liječnici su mu prognozirali izbivanje s terena do tri tjedna.

Hrvatski reprezentativac je u ponedjeljak prvi put trenirao s loptom, ali individualno.

Treninzima su se vratili i Serge Gnabry te Dayot Upamecano, a nakon što su preboljeli želučanu virozu bit će na raspolaganju Vincentu Kompanyju za dvoboj u Eindhovenu u kojem Bayern nema nikakav imperativ, jer je s 18 bodova osigurao mjesto među osam momčadi koje će preskočiti prvo kolo nokaut faze Lige prvaka.

Raphael Guerreiro i Konrad Laimer su još uvijek u procesu oporavka, a s momčadi je trenirao i korejski stoper Minjae Kim, ali on neće putovati u Eindhoven, jer nema pravo nastupa zbog crvenog kartona zarađenog u prethodnom dvoboju protiv belgijskog Royale Union SG-a.

Za razliku od Bayerna, momčad PSV-a je nakon dva uzastopna poraza pala na 22. mjesto i za plasman u nokaut fazu treba najmanje bod, a možda i sva tri, jer momčadi plasirane sve do 32. mjesta imaju mogućnost preskočiti aktualnog prvaka Nizozemske u kojem je Ivan Perišić jedan od najvažnijih igrača.