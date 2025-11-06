Buffon: Između Maradone i Sliškovića, izabrao bih Sliškovića

Podijeli :

AP Photo/Omar Havana via Guliver

Jedan od najvećih nogometnih vratara svih vremena odao je veliko priznanje Baki Sliškoviću, priznavši da mu je on bio prvi pravi nogometni uzor.

Gianluigi Buffon u talijanskoj je emisiji Viva il Futbol, ispričao kako se njegova ljubav prema klubu Pescara rodila se u dječačkim danima, dok je legenda Hajduka i jugoslavenske reprezentacije igrala tamo.

“Pescara je bila jedna od mojih prvih nogometnih ljubavi. Sjećam se da je Pescara morala u Seriju C jer su ispali, ali Palermo je dobio zabranu igranja te je Pescara vraćena u ligu. Počeo sam voljeti ovaj tim, imali su samo 12 igrača u kadru, dok su ostalo popunjavali mladići s 18 ili 19 godina. Volio sam taj tim koji je nastao u poteškoćama.”

Na treninzima je upoznao i Sliškovića:

“On je bio nogometni genij. Da sam birao Sliškovića ili Maradonu ili Zica, izabrao bih Sliškovića. Tu se rodila moja strast prema Pescari, to je bio tim za koji sam navijao.”