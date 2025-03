Brekalo za SK otkrio zašto se nije nametnuo u Fiorentini i kako mu je u Turskoj

Podijeli :

AP Photo/Darko Vojinovic via Guliver

Josip Brekalo trenutno se nalazi u Istanbulu, gdje igra na posudbi u Kasimpasi, a izdvojio je vrijeme i za našeg autora i voditelja Krešimira Karačića i odigrao kviz Rizik ili oprez.

Naš Krešo prije nego što je njega i Marina Čilića počeo ‘rešetati’ kviz pitanjima, Brekala je upitao kako mu je u Kasimpasi.

“Bilo je to na kraju prijelaznog roka iznenađujuće za mene i na kraju krajeva za moju karijeru. Nisam očekivao taj rasplet s obzirom na to da sam bio u Hajduku na posudbi u tom prošlom zimskom periodu i proljeću. Onda sam se vratio u Fiorentinu i tamo je bila situacija da bi trebao dobiti šansu, to je bilo dosta izgledno, međutim njima je tamo bio dosta uzbudljiv prijelazni rok. Puno igrača je došlo, nije bio uspješan taj izlazni dio i kad je prošao taj dio u Europi, Turska je bila još otvorena i prihvatio sam tu priliku da odem i što bolje iskoristim ovu sezonu pa ćemo vidjeti što će biti jer ja sam na posudbi do kraja ljeta. Zasad mislim da sam se dobro snašao jer liga je zaista zanimljiva, uzbudljiva. U zadnje tri utakmice mislim da smo zabili 15 golova, ali isto toliko i primili. Stalno su neki crveni kartoni, puno golova… Naučiš se na sve, sve ti postane normalno. Sigurno jedno dobro iskustvo za mene i moju karijeru”, rekao je Brekalo našem Kreši.

POVEZANO VIDEO / Brekalo golom pomogao Livakoviću u borbi za naslov, Kasimpasa šokirala Galatasaray

Pitao ga je naš Krešo i što se to dogodilo u Fiorentini, zašto se Brekalo tamo nije nametnuo?

“To je isto nešto što sam sebi postavljam pitanje, ali neki moj zaključak je da nisam došao na neka prevelika vrata, s obzirom da sam nakon te sezone u Fiorentini završio u Wolfsburgu to ljeto i onda je bila ta epizoda gdje je bio naš trener Niko Kovač, gdje su se neke stvari izdogađale koje na kraju nisu bile povoljne po mene. Nisam otišao ni na to Svjetsko prvenstvo u Kataru i onda je došao taj prvi mjesec gdje je meni isticao ugovor na ljeto. I onda ja nisam došao u Fiorentinu kao igrač od kojeg se puno očekuje ni za puno novaca, nego pred istek ugovora i naravno da je konkurencija velika u takvom klubu i to je klub koji može dovesti igrače i za 30 milijuna, a ja sam praktički došao za sitan novac za njihove standarde. I onda naravno da uz konkurenciju nisam ruku na srce dobio pravu priliku. Onda sam pribjegao tim nekim posudbama, ali i dalje se borim, ne odustajem i nadam se da tek slijedi moje najbolje razdoblje u karijeri.”

Cijeli dvoboj Brekala i Čilića pogledajte OVDJE.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.