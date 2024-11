Boto: Jednog igrača zovu novim Modrićem, a Portugal je najjača momčad u Europi

Osijekov sportski direktor José Boto rekao je u razgovoru za portugalsku novinsku agenciju Lusa da je četvrtoplasirana momčad hrvatskog nogometnog prvenstva konkurentna pa može ravnopravno igrati s Dinamom, Hajdukom i Rijekom, ali da će reprezentacija Hrvatske teško ponoviti uspjehe iz prošlosti.

“Cilj mi je bio da ne završimo prvenstvo s 20 bodova zaostatka za prvakom. Čak sam rekao da bih radije završio na četvrtom mjestu, koje daje pristup europskim natjecanjima, sa šest bodova zaostatka za prvakom nego drugom mjestu s 20-ak bodova zaostatka za prvakom jer bi to značilo da smo konkurentniji”, izjavio je Boto u intervjuu objavljenom u nedjelju.

“Želimo igrati oči u oči s velikim klubovima u zemlji i to se dogodilo”, pohvalio se Portugalac.

Imenovan je u siječnju sportskim direktorom Osijeka, kluba iz četvrtog po veličini grada u Hrvatskoj, smještenog 280 kilometara od glavnog grada Zagreba. Potpisao je ugovor do lipnja 2026. do kada bi trebao raditi posao koji je prethodno radio u grčkom prvaku PAOK-u iz Soluna od 2021. do 2023.

“Da budem iskren, ovo je inovativan projekt, s fizičkom infrastrukturom na razini Benfice. Jako me motiviralo izgraditi nešto od nule”, objasnio je bivši voditelj odjela za skautiranje igrača u Benfici od 2007. do 2018., iz kojeg je otišao u ukrajinski Šahtar iz Donjecka u kojem se zadržao do 2021.

Osijek nikada nije bio državni prvak, ali je sudjelovao u svakom izdanju Prve HNL lige od osamostaljenja Hrvatske 1991. Godine 2021. bio je drugi, iza zagrebačkog Dinama koji ima hegemoniju u prvenstvu.

“Gledajući kvalitetu igre, razlike su izbljedile između Dinama, Hajduka, Rijeke i nas. Svi smo primaknuti vrhu i u konačnici ravnopravni. Znamo, doduše, da Dinamo ima težinu na više razina, čak i u samopouzdanju igrača”, primijetio je Boto.

Hajduk ima 28 bodova, Rijeka 25, Dinamo 24, a Osijek i Varaždin po 20.

“Imali smo tegoban početak. No trenutno smo u vrlo dobroj situaciji s pet bodova zaostatka za drugim mjestom. Cilj približavanja vrhu se ostvaruje. S druge strane, htjeli smo malo više profesionalizirati klub koji ima fantastičnu infrastrukturu, ali je trebalo podići razinu u dijelovima direktno vezanima uz nogomet. Zasad nam to uspijeva”, ocijenio je.

Šest pobjeda u posljednjih osam kola, od kojih jedna kod zagrebačkog Dinama s 4-2, približile su Osijek zoni izlaska u europska natjecanja. Momčad je time ispravila negativan početak sezone kada je ispala u trećem pretkolu Koferencijske lige od azerbajdžanske Zire na jedanaesterce.

“Osvojili smo jedan bod u prvih pet kola hrvatskog prvenstva koja su bila obilježena činjenicom da smo vrlo rano krenuli u sezonu. Nismo izgubili nijednu utakmicu u Konferencijskoj ligi, ali smo ispali i to se uvijek negativno odrazi. Tržište transfera je tada bilo otvoreno pa smo imali igrače koji su odlazili ili dolazili. To nam je onemogućilo stabilnost i to smo platili na početku prvenstva”, ispričao je.

José Boto je u Hrvatskoj vidio natjecateljsku stvarnost. “Hrvatski nogometaš u svom DNK-u ima puno talenta i tehničke kvalitete, ali malo zaostaje u smislu treninga. Nedostaje mu i taktičke kulture i intenziteta”, rekao je.

Portugalce u Hrvatskoj predstavlja portugalsko-gvinejski 25-godišnji krilni napadač Mesaque Djú. Taj član Gorice bio je europski prvak s reprezentacijom do 17 i do 19 godina, 2016. i 2018. U Osijeku su 23-godišnji veznjak Tiago Dantas, bivši član U-21 reprezentacije, te 33-godišnje krilo Hernani. U svibnju je u Osijek došao Alfredo Almeida, bivši tehnički koordinator Benfice, koji je asistent Botu za školu nogometa.

“Da vam dam ideju, ljudi Tiaga Dantasa zovu novim Lukom Modrićem (smijeh), zbog njegove kvalitete i dinamike te činjenice da ne promašuje dodavanje. Imajući priliku za igru ​​i povjerenje trenera, pokazuje ogromne kvalitete. On je nogometaš specifičan za određenu vrstu igre i treba mu to samopouzdanje”, rekao je Boto koji je s tim veznjakom radio još u PAOK-u.

U ponedjeljak će u Splitu igrati Portugal i Hrvatska, posljednju utakmicu u skupini Lige nacija. Portugal je vodeći s 13 bodova, a Hrvatska je druga sa 7 dok Škotska i Poljska imaju po 4 boda. S obzirom da je osigrao prolazak u četvrtfinale s prvog mjesta Portugal neće dovesti na Poljud kapetana Cristiana Ronalda i ofenzivce Bernarda Silvu, Brunu Fernandesa i Pedra Neta.

“Uz dužno poštovanje prema njima, koji su temeljni, Portugal ima mnogo rješenja da ih zamijeni. Ona se ni približno ne mogu uspoređivati ​​s hrvatskim rješenjima koja su na puno nižoj razini. Modrić je u ovom trenutku motor, srce i duša svoje momčadi”, smatra Boto.

“Portugal neće zanemariti mogućnost da pobijedi Hrvatsku, koja doista mora pobijediti. Možemo očekivati ​​vrlo zanimljivu utakmicu, iako Portugal u ovom trenutku ima puno jaču momčad. Hrvatska se i dalje jako oslanja na Modrića i neke igrače koji su izvrsni, ali ne i najbolji”, dodao je.

Portugal je u rujnu pobijedio Hrvatsku s 2:1 na otvaranju Lige nacija.

“Imali smo poteškoća protiv Hrvatske, premda to nije trebalo biti tako, ali svejedno, to je uvijek Hrvatska”, izjavio je Boto.

On smatra da Portugal ima najbolju skupinu igrača od svih europskih momčadi. “Mislim da smo trenutno najjača momčad u Europi ili barem s potencijalom da budemo najjača”, istaknuo je.

Hrvatska je lani izgubila u finalu Lige nacija na jedanaesterce od Španjolske, a osvojila je brončanu medalju na zadnjem Svjetskom prvenstvu. Boto smatra da će Hrvatska teško zamijeniti aktualnu reprezentaciju i postizati uspjehe.

“Čak i zbog strukturnih razloga domaće lige, mislim da će Hrvatska imati dosta poteškoća zamijeniti ovu generaciju. Budućnost s toliko uspjeha nije na vidiku”, rekao je.

Pokušao je to pojasniti.

“Nema B momčadi, a klubovi ne ulažu kao nekada u mlade. Oni su odlazili u snažna prvenstva i stjecali drugačija iskustva koja im omogućuju da se natječu na razini na kojoj je reprezentacija bila dosad. Ova nova generacija ima Martina Baturinu koji je obično starter, s velikim potencijalom, ali nastavlja igrati u zagrebačkom Dinamu”, zaključio je.