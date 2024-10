Bjelica objasnio zašto Dalić ne zove više igrača iz HNL-a u reprezentaciju

Podijeli :

Trener Dinama Nenad Bjelica najavio je utakmicu Poljske i Hrvatske u sklopu Lige nacija koja se igra večeras od 20.45 sati u Varšavi.

Bjelica se posebno osvrnuo na izbornika Michala Probierza koji se našao na udaru kritika.

“Probierz je dobar trener. Mislim da će pripremiti momčad kako treba za Hrvatsku. Poljska također može pokazati puno više pokazati. Pobijedili su u Glasgowu i tamo postigli tri pogotka, a u ovoj utakmici ne mogu kalkulirati. Moraju pobijediti da bi i dalje ostali u borbi za prva mjesta”, kazao je trener Dinama za TVP Sport.

Komentirao je i kapetana Vatrenih Luku Modrića.

“Luka je u jako dobroj formi, ima 39 godina, ali igra za Real Madrid. Ne možete računati da će igrati lošije, jer izgleda kao igrač od 30 godina. Jako je motiviran, voli igrati za reprezentaciju, a mislim da će biti među Vatrenima još najmanje godinu dana. On je fenomen, svi su se ugledali na njega. U ovim godinama mogao bi igrati u Saudijskoj Arabiji ili Kataru, ali on je u Realu i to govori puno.”

Poljske novinare zanimalo je i kako to da je izbornik Zlatko Dalić od HNL igrača (ne računajući one iz Dinama) pozvao samo Marca Pašalića.

“Imamo jako puno dobrih igrača u jakim europskim ligama. Slično je u Poljskoj. Obično uzmeš dva, tri igrača iz domaće lige, a i kod nas je identično. Sada su tu četiri igrača Dinama, plus Pašalić iz Rijeke. Puno njih igra u Bundesligi, španjolskoj i engleskoj ligi, oni su temelj momčadi.”

Osvrnuli su se i na mladog Antu Crnca koji je nedavno iz poljskog Rakowa prešao u Norwich.

“Gledajući kako se predstavio u Rakowu, zaslužio je transfer. Ušao je u mladu reprezentaciju i za dvije, tri godine bi trebao biti u prvoj momčadi. Napravio je dobar izbor, Norwich je klub s velikim ambicijama”, objasnio je Bjelica, pa otkrio ima li u ligi još igrača za poljske klubove:

“Imamo talentiranih igrača, ali klubovi iz inozemstva sve teže dolazi do njih. Bilo je vrlo neobično što je Crnac otišao u Poljsku. U većini slučajeva bi otišao u Dinamo ili Hajduk. Općenito, sve je teže pridobiti mlade Hrvate, najbolji igraju u Hajduku ili Dinamu”, zaključio je Bjelica.