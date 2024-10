Bjelica: Kad zamisliš nemoguće onda uglavnom postižeš najvišu razinu mogućeg

Podijeli :

GNK Dinamo Zagreb

Novi-stari trener Dinama Nenad Bjelica progovorio je o ciljevima s maksimirskim klubom.

Bjelica je otkrio da želi biti među najboljih 24 u Ligi prvaka.

“Nije mi cilj da budem bolji od nekog drugog trenera Dinama nego da budem bolji od Bjelice koji je bio u prvom mandatu u Dinamu. To želim postići. Postavio sam si cilj u Dinamu, naravno, u hrvatskom prvenstvu i kupu pokušati osvojiti oba pokala, ali ja želim u Ligi prvaka doći među 24. To je moj cilj, ja to želim ostvariti, siguran sam da imamo kvalitetu za to. Kad zamisliš nemoguće onda uglavnom postižeš najvišu razinu mogućeg”, rekao je Bjelica za novi broj klupskog mjesečnika, dReviju.

Dotaknuo se idućih europskih izazova Dinama.

“Ja vjerujem da je moguća pobjeda i protiv Milana u zadnjem kolu. Ali neću sad razmišljati o Milanu. Ja mislim da je to moguće, mi ćemo u toj utakmici isto biti konkurentni iako to možda zvuči malo prepotentno ili ne znam kako, ili previše samouvjereno. ali ja sam ambiciozan i vjerujem da je to moguće. Fokusirat ćemo se na Salzburg prvo pa ćemo vidjeti što će nam ta utakmica donijeti i potom ćemo gledati dalje. Ali ima još dovoljno bodova za osvojiti, u svakoj je utakmici moguća pobjeda. Protiv Borussije Dortmund sam bio vrlo konkurentan s Unionom. A mislim da je Dinamo kvalitetnija momčad od Uniona. Tako da ja sebe vidim sa šansama u svakoj utakmici. Možda u nekoj od ovih utakmica koje su nominalno lakše ne osvojimo tri boda, a onda vjerujem da ćemo možda protiv Borussije ili Milana osvojiti tri. Sve je moguće.”

U velikom razgovoru dotaknuo se i prvih dana u klubu, pritiska koji osjeća u Dinamu, svog razvojnog puta kao trenera na terenu i van terena, kao i odnosa s igračima, ali i sa svojim stožerom. Objašnjavao je svoj pogled na nogomet, kao i na vjernost, ali i svoje točke pucanja koje su kako kaže, reakcija na nepravdu.

“Kad osjetim da se dogodila nepravda, jednostavno malo gubim kontrolu i to je ono u čemu se moram popraviti”, priznao je Bjelica kojem se sviđa i atmosfera oko Dinama.

“Puno se više diše Dinamo, puno je više navijača na utakmicama nego što je bilo u mom prvom mandatu. Zadnje dvije, tri godine je, rekao bih, veća navijačka identifikacija s klubom. Mislim, bila je ona uvijek prisutna, ali nekako prigušena, malo s ručnom kočnicom. Osjeti se da je osvježen Dinamo, da je nekakva druga atmosfera, druga razmišljanja, drugi ljudi. Drago mi je zbog Dinama i drago mi je da mogu u takvoj atmosferi raditi”, dodao je Bjelica.