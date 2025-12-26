Bjelica: Cannavaro me zvao da se ispriča

Podijeli :

Natasa Kupljenik SPP via Guliver

Nenad Bjelica bio je gost nove epizode emisije Druga strana medalje, koja se emitira na MAXSportu.

Bjelica u njemu govori i o drugom mandatu na klupi Dinama. Ispričao je kako je izgledao njegov odlazak iz kluba.

“Očekivao sam da bi do otkaza moglo doći nakon poraza od Lokomotive, ali nije. Uprava je objavila priopćenje da stoji uz mene i sportskog direktora Marka Marića, a na sastanku mi je Zvonimir Manenica rekao da pobijedimo Varaždin. Pobijedili smo ga 3:2 iako smo igrali bez 15 nogometaša”, rekao je u uvodu u priču o rastanku.

Bjelica je nakon toga ispričao detaljno kako je to sve teklo tijekom božičnih blagdana:

“Završila je polusezona, rekao sam Mariću da se čujemo za dva-tri dana. To je bio 22.12. Zovem ga na Badnjak, ne javlja mi se. Na Božić nisam htio zvati, ali mi stiže u ponoć poruka od Marića da mi čestita Božić i da će me zvati dan kasnije i objasniti mi situaciju oko pojačanja.

Onda mi se 26. ne javi, 27. mi se ne javi, 28. mi se ne javlja. Ja čekam da nazove. Ništa. Šaljem mu poruku 28. ujutro: Za tri dana počinju pripreme, ne znam tko dolazi, tko odlazi, želim ti dati feedback oko igrača koje sam gledao, ovaj način da se mi ne čujemo šest dana nije dobar jer imamo 10 dana da složimo ekipu.

Nazove me navečer oko 19 sati, pričamo najnormalnije 20 minuta, pričamo oko igrača, htio sam smanjiti kadar za četiri stranca. Ogiwara je već otišao, Mmaee je odstranjen, treći sam mislio da je Oliveras višak i četvrti bi bilo jedno krilo od stranaca koje smo imali. Tu smo imali najnormalniji razgovor o svemu.

Dan kasnije izađem u grad, uzmem telefon, kad Fabrizio Romano kaže da Dinamo sprema smjenu Bjelice i da ga mijenja Fabrizio Cannavaro. Ne mogu vjerovati. Jučer sam pričao s Marićem. Valjda bih osjetio nešto. Uzmem ja to s rezervom.

Međutim, počnu me zvati hrvatski novinari, govore mi da se nešto kuha. Ja još ne vjerujem jer smo razgovarali noć ranije najnormalnije. Ništa mi ne govori da ću biti smijenjen. Oko 16 sati pročitam sazvan Izvršni odbor, tad sam znao da je istina. Oko 19 sati me Marić nazvao da mi kaže da raskidamo suradnju”, kazao je Bjelica.

Cannavaro je potom naslijedio Bjelicu,a u jednom od prvih intervjua rekao je da su ga iz zagrebačkog kluba kontaktirali dva mjeseca ranije.

“Sigurno su to planirali jer me Cannavaro inače ne bi zvao dva dana kasnije da mi se ispričava zbog toga. To je PR služba nespretno napravila. Bio je to jedan kontrolirani intervju i mogli su samo izrezati taj dio.

Da ne ispadne da su već pregovarali. Iz ove perspektive znam, preko jednog poznanika agenta, da mu je početkom prosinca drugi agent rekao da je Bjelica bivši. Na njegovo pitanje kako on to zna, odgovorio je: ‘Pa Fabio Cannavaro mi je rekao’. Vidio sam tu prepisku, tako da je to sigurno ranije planirano”, objasnio je Bjelica.