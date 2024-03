Bjelanović: To je bilo nezamislivo prije, a sad pogledajte Brekala ili Perišića u Hajduku

Podijeli :

NK Istra 1961

Sportski direktor Istre Saša Bjelanović otkrio je kako vidi borbu za HNL, ali i druge stvari.

U intervjuu za Tutto Mercato govorio je o HNL-u.

“Dinamo ove godine više nije ona momčad koja je prethodnih godina uvjerljivo osvajala prvenstvo. Rijeka i Hajduk bore se s Dinamom za osvojiti prvenstvo i zato je stvoreno to interno natjecanje. Posljedica je da klubovi koji rade na osvajanju prvenstva ne štede više ni s ekonomske strane. Ovaj lov na prvo mjesto doveo je do toga da prva tri kluba više otvore svoje novčanike. Do prije nekoliko godina to je bilo nezamislivo, a sad pogledajte Brekala ili Perišića u Hajduku.“

Osvrnuo se i na trenera pulskog prvoligaša, Paola Tramezzanija.

“Htio sam ga dovesti u Hrvatsku još dok sam radio u Hajduku ali nisam uspio. Stigao je kasnije u Split, ali ne pod mojom upravom. Godinama smo obećavali da ćemo se opet sresti i kad sam imao priliku da ga dovedem, nisam razmišljalo. A i on je bez rezerve prihvatio, usprkos klubu koji je bio malo manji od onih u kojima je radio. Probudio nas je u svakom pogledu“, naglasio je za TMW Saša Bjelanović.