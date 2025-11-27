Bivši trener Hajduka i Dinama na klupi europske reprezentacije koja se bori za SP

Podijeli :

Razvana Pasarica via Guliver

Željko Kopić (48), bivši trener Hajduka i Dinama, a danas njegovog imenjaka iz Bukurešta, jedan je od trojice kandidata za klupu rumunjske reprezentacije, na kojoj trenutačno sjedi Mircea Lucescu.

Nekadašnji izbornici Edi Iordănescu i Mirel Rădoi domaća su rješenja, kažu Rumunji, i uvijek mogu ponovno biti opcija, dok je hrvatski stručnjak iznenađenje na listi kandidata.

“Hrvat je i prije bio “bačen” u javni prostor kao potencijalna opcija, ali ovaj put govorimo o stvarnosti. Burleanu (op. a., predsjednik Rumunjskog nogometnog saveza) i njegovi savjetnici cijene utjecaj koji je Željko Kopić imao u Dinamu. Na kraju sezone, 48-godišnji trener bit će dvije i pol godine u Rumunjskoj. Učinci njegovog rada bili su odmah vidljivi. Dinamo je s njim na klupi izbjegao ispadanje u prvoj sezoni, zatim je postao momčad koja je ušla u doigravanje, a danas sanjaju o naslovu”, piše Gazzeta navodeći da je Kopić vezan za Dinamo do 2028. te da Savez ne razmatra plaćanje odštete za mogući raskid ugovora.

Željko Kopić potencijalno će biti drugi strani izbornik u Burleanuovoj eri koja traje od 2014. Zasad jedini je taj status uživao Christoph Daum, no Nijemac nije postigao rezultate kojima se nadalo vodstvo Saveza. Tada su odlučili da ubuduće neće uzimati izbornike iz inozemstva, ali…

“Kopić je učinio dovoljno da promijeni njegovu percepciju. Pokazao je da može raditi s rumunjskim igračima, podigao je razinu mnogih od njih i pokazao sposobnost rada i mobilizacije onih oko sebe. Poput Rădoija i Edija Iordănescua, Kopića također karakterizira riječ “intenzitet” u odnosu s nogometašima koje vodi” – prenosi SN.

“Sada u Dinamu zarađuje 20.000 eura mjesečno, isti iznos koji su Edi Iordănescu i Mircea Lucescu zarađivali s rumunjskom reprezentacijom.