Bivši igrač Dinama i Rijeke zabio gol za prolaz pa dobio dva žuta, ali – ostao na terenu!

Luda utakmica u Mađarskoj.

Uzvratni susret drugog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu između mađarskog Gyora i armenskog Pjunika bio je obilježen dramom na samom kraju.

U devedesetu se minutu ušlo s rezultatom od 2:1 za domaćina u Mađarskoj i tada je ukupni rezultat bio 3:3 te je to značilo skori početak produžetaka. No, onda se ukazati bivši as Rijeke i Dinama te bivši U21 reprezentativac, Daniel Štefulj.

Štefulj je na samom isteku 90. zatresao Pjunikovu mrežu, odnosno tim pogotkom doveo Gyor na prag prolaska u treće kolo kvalifikacija i to je itekako burno proslavio, skinuo je dres pa mu je sudac s Kosova Mervan Bejtullahu dao žuti karton.

No, onda je Štefulj i u nastavku sudačke nadoknade dobio još jedan žuti karton, ovog puta zbog nesmotrenog udarca nogom u glavu suparničkog igrača.

Sudac Bejtullahu nije prepoznao da je Štefulj već ranije dobio žuti karton, odnosno da bi mu sad trebao pokazati i crveni karton, već je samo nastavio s igrom i Štefulj je ostao na terenu.