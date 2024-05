Bivša Dinamova devetka: Dinamo bez Petkovića? To bi bio harakiri!

Podijeli :

Bozidar Vukicevic / CROPIX via Guliver Images

Bez obzira na sve kroz što je prolazio, bez obzira što je Dinamo odigrao jednu od najlošijih sezona, ovaj naslov prvaka Jakiroviću nitko ne može oteti.

Za osam dana napunit će se točno 20 godina od kako se Branko Strupar oprostio od nogometa. I to u Dinamovom dresu koji je sanjao još kao klinac dok ga skauti u Španskom nisu prepoznali. No, srećom Belgija je bilo to obećano mjesto gdje je Čaba (dječački naziv iz Prečkog gdje je odrastao) postigao meteorski uspon. No, Dinamo će ostati zauvijek ono posebno mjesto.

Godinu dana nakon srčanog udara, Branko je aktivan.

“Odigrao sam upravo odbojku na pijesku, osjećam se dobro, pokušavam ostati aktivan” – počeo je Strupar.

Za srce je ova Dinamova sezona bila iznimno opasna.

“Istina, za neki filmski scenarij. Teško je sve pobrojati i sjetiti se. Ali to je sezona iz koje su svi u Dinamo i oko njega imali što naučiti i o nogometu i o životu.”

Paralelno su vođene dvije bitke, koja nije mogla jedna isključivati drugu. Krucijalna je bila ona u ožujku.

“Može momčad biti jaka, imati dobrog trenera, ali ako klub nije dobro posložen on jednostavno ne može biti velik. Bilo je bitno da se to dogodi bezbolno, a meni je osobno posebno drago što je klub u novo doba poveo Velimir Zajec. Svima nama idol iz djetinjstva, koji je puno toga prošao u nogometu. Najbitnije je da se okrenuo ljudima koji znaju svoj posao, koji će djelovati kao dobra radna zajednica. Naravno, plebiscit puka i BBB-a je nešto što puno znači Dinamu.”

Dinamo nije igrao dobar nogomet, ali je na kraju prvi prošao kroz cilj.

“Jako me Dinamo podsjeća na Real Madrid. Koji ima klasu i moć, pa znaju biti podređeni, slabiji, ali samo oni osvajaju trofeje. To je taj pobjednički DNK. Istina je da Plavi nisu imali prepoznatljivost i automatizme koje su imali proteklih godina. Ali, imali su klasu, neke igrače sa znanjem i iskustvom koje Hajduk i Rijeka nisu imali.”

Usudio bih se reći da Dinamo ne bi ove sezone osvojio naslov da nije imao Brunu Petkovića.

“To je apsolutna istina. I statistika važnih golova i poteza je nešto što je presudilo pitanje prvaka. Bruno me podsjeća na mene, ali on je još imao i savršen pas, on je zapravo desetka u liku devetke. Jedan od igrača koji je nedvojbeno obilježio i odredio jedno Dinamovo poglavlje i po tome ćemo ga pamtiti.”

Sve češće se čuje da bi mogao napustiti Maksimirsku 128.

“To bi za trenutni Dinamo bio harakiri. Jer takvih igrača nema, a kad bi se i našli oni su najskuplji na tržištu. Stoga na Dinamovim ljudima je zadaća da Petković ostane.”

Sergej Jakirović je dugo hodao po minskom polju. Sve je uspio preživjeti.

“Istina je da je došao u teškom trenutku nakon što su otišli Livaković, Ivanušec i Šutalo, da je Dinamo imao dramu u Ateni, te Sergej nije mogao voziti Europu i domaće prvenstvo. Imao je pretanak kadar. Pobjeda protiv Betisa je jako velika. To ne može proći momčad koja nema klasu.

A nakon Europe otvorio se prostor za bolji rad u kojem je Jakirović uspio. Ključne su bile dvije utakmice u Splitu u četiri dana. Tamo se sve slomilo u Dinamovu korist. I na kraju balade tko će se sjećati kako je Dinamo igrao, već što je osvojio. Tako da Jakirović unatoč svemu naslov nitko nikada neće moći oteti” – zaključio je Branko Strupar.