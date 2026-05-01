Bilo je i vrijeme: Vraća se Luka Vušković

Tri utakmice, tri poraza i čak devet primljenih pogodaka – to je učinak HSV-a bez Luke Vuškovića (19) u sastavu.

Mladi hrvatski stoper posljednjih se tjedana mučio s ozljedom koljena zbog koje je propustio važne susrete, a kriza u klubu dodatno se produbila. HSV je zadnju pobjedu ostvario još početkom ožujka, nakon čega je u šest utakmica osvojio tek dva boda, pa se vijest o Vuškovićevu povratku dočekuje s velikim olakšanjem.

Talentirani reprezentativac Hrvatske prije nekoliko dana započeo je s individualnim treninzima, a u četvrtak se ponovno priključio ostatku momčadi. Time su otklonjene sumnje koje su se pojavile u njemačkim medijima, gdje se nagađalo o težoj ozljedi koja bi mogla dovesti u pitanje i njegov nastup na Svjetskom prvenstvu. Na kraju se pokazalo da je Vuškoviću, nakon zahtjevne sezone i nakupljenog umora, ponajprije bila potrebna pauza za oporavak.

Povratak Luke Vuškovića treninzima potvrdio je i trener HSV-a Merlin Polzin, koji je izrazio oprezni optimizam. “Luka je odradio gotovo cijeli trening s momčadi. Jasno je da je napredovao i, što je najvažnije, ne osjeća bol. Naravno, nećemo ništa riskirati. Postoji mogućnost da se vrati u sastav za utakmicu protiv Eintrachta. Pokušavamo naći pametno rješenje koje će koristiti i njemu i nama”, izjavio je Polzin za njemački Bild.

Dodao je i kako je klub u stalnom kontaktu s Tottenhamom. “Naša je obveza i namjera da budemo u stalnom kontaktu s Tottenhamom i igračem, što i činimo. S obzirom na to da se vratio treninzima, možemo zaključiti da svi razmišljamo jednako i idemo u istom smjeru”, zaključio je trener.

HSV u subotu u 15:30 gostuje kod Eintrachta u Frankfurtu, a svaka od preostale tri utakmice do kraja sezone za klub ima veliku važnost. HSV ima pet bodova prednosti u odnosu na St. Pauli, koji se nalazi na poziciji koja vodi u doigravanje za ostanak u ligi. S druge strane, Eintracht se s Freiburgom bori za posljednje mjesto koje vodi u europska natjecanja. Povratak Luke Vuškovića zato je iznimno važan za ambicije HSV-a da osigura ostanak u prvoj ligi, a o tome bi uvelike mogla ovisiti i njegova budućnost, s obzirom na to da je igrač Tottenhama.