Beljo nakon prvijenca: ‘Poseban dan za mene, u Osijeku nisam imao sreće’

GNK Dinamo Zagreb

Dinamo je otvorio drugo kolo SHNL-a pobjedom 3:0 protiv Vukovara.

Zabili su bili Gabrijel Vidović u 45., Dion Drena Beljo u 65. i Sandro Kulenović u 77. minuti, a posebno je sretan zbog svog prvijenca u Dinamu bio strijelac drugog gola.

“Sjajna atmosfera, veliko hvala navijačima što su nam ovo omogućili, zahvalni smo na tom i probat ćemo i dalje na terenu davati sve od sebe.

Izuzetno sam emotivan, ovo je poseban dan za mene, stvarno sam jako sretan. Kao što smo i očekivali, nije to bila lagana utakmica. Protivnik je bio izrazito motiviran i agresivan, ali na sreću u prvom poluvremenu smo zabili i onda je bilo puno lakše igrati. Tako sam sretan zbog tri boda i prvog gola za Dinamo.”

Podsjetio je na promašaje prije prvijenca: “U prvom kolu u Osijeku malo nije bilo sreće, pogodio sam gredu. Ovdje u prvom poluvremenu pucao sam u golmana i pored gola, u blok, ali došao je napokon gol. Jako sam sretan i ponosan i nadam se da će sada ulaziti sve više.”

Osvrnuo se Beljo i na novu momčad zagrebačkog kluba te najavio derbi protiv Rijeke u idućem kolu:

“Nova smo ekipa i to može ići samo na bolje. Dobro smo startali i ušli u sezonu, nadam se da ćemo tako i nastaviti.”

Što se tiče Rijeke, optimizam je tu, igramo protiv branitelja naslova u gostima, sigurno neće biti lako, ali vjerujemo u sebe i u naše kvalitete te da možemo tamo uzeti sva tri boda, po to i idemo.”