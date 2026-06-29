Bebek dobio još jedan zadatak na SP-u, sudi i utakmicu nokaut faze

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Ivan Bebek jedini je hrvatski sudac na nogometnom Svjetskom prvenstvu.

Ivan Bebek (49), prvi je hrvatski sudac koji se na svjetskim prvenstvima pojavio nakon 44 godine. A očito Bebek dobro odrađuje posao jer ga je Fifa delegirala na novi zadatak.

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Bebek će biti AVAR u utakmici šesnaestine finala između Brazila i Japana, koja je na rasporedu večeras, 29. lipnja u 19 sati po srednjoeuropskom vremenu.

Sudačka ekipa za utakmicu u Houstonu:

Glavni sudac: Maurizio Mariani (Italija)

Prvi pomoćni sudac: Daniele Bindoni (Italija)

Drugi pomoćni sudac: Alberto Tegoni (Italija)

Četvrti sudac: Sandro Schärer (Švicarska)

Rezervni pomoćni sudac: Stéphane De Almeida (Švicarska)

VAR: Marco Di Bello (Italija)

AVAR: Ivan Bebek (Hrvatska)

VAR podrška: Joe Dickerson (SAD)