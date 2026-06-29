Bebek dobio još jedan zadatak na SP-u, sudi i utakmicu nokaut faze

Ivan Bebek jedini je hrvatski sudac na nogometnom Svjetskom prvenstvu.
Ivan Bebek (49), prvi je hrvatski sudac koji se na svjetskim prvenstvima pojavio nakon 44 godine. A očito Bebek dobro odrađuje posao jer ga je Fifa delegirala na novi zadatak.
Bebek će biti AVAR u utakmici šesnaestine finala između Brazila i Japana, koja je na rasporedu večeras, 29. lipnja u 19 sati po srednjoeuropskom vremenu.
Sudačka ekipa za utakmicu u Houstonu:
Glavni sudac: Maurizio Mariani (Italija)
Prvi pomoćni sudac: Daniele Bindoni (Italija)
Drugi pomoćni sudac: Alberto Tegoni (Italija)
Četvrti sudac: Sandro Schärer (Švicarska)
Rezervni pomoćni sudac: Stéphane De Almeida (Švicarska)
VAR: Marco Di Bello (Italija)
AVAR: Ivan Bebek (Hrvatska)
VAR podrška: Joe Dickerson (SAD)
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