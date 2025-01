Baturina se osvrnuo na utakmicu i otkrio što točno Cannavaro traži od njih

Podijeli :

(AP Photo/Darko Bandic) / Gulliver Images

U drugoj pripremnoj utakmici na zimskim pripremama u Turskoj, Dinamo je slavio protiv poljskog Lecha iz Poznana rezultatom 3:1.

Strijelci za zagrebački klub bili su Martin Baturina, Arber Hoxha i Luka Stojković, koji su odličnim izvedbama potvrdili dobru formu momčadi.

Martin Baturina, koji je postigao prvi pogodak za Dinamo i asistirao za treći gol Stojkovića, bio je jedan od ključnih igrača na utakmici. Nakon susreta, Baturina je podijelio svoje dojmove s medijima, istaknuvši zadovoljstvo igrom momčadi i pozitivnim smjerom priprema.

“Jedna jako dobra utakmica protiv vrlo dobrog protivnika. Još smo u fazi usvajanja novih stvari i toga što trener traži od nas. Polako to hvatamo, mislim da je bilo bolje nego u prvoj utakmici. Moramo raditi, raditi i raditi, kao što trener kaže, i idemo dalje”, rekao je Baturina pa se osvrnuo na akciju u kojoj je asistirao Stojkoviću:

“Dobro je ušao u prazan prostor, što trener stalno traži od nas, lijepo je to završio. To mu je drugi gol, drago mi je zbog njega, napreduje i nadam se da će tako nastaviti. Uvjeti u Turskoj? Odlični su, otkad sam ja u Dinamu nismo imali bolje uvjete što se tiče hotela i terena. Atmosfera je dobra, svi se već znamo, pet-šest godina smo tu, a sve nove dečke dobro prihvatimo. To tako i treba biti”, zaključio je mladi veznjak.