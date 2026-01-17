Arbeloa: Vinicius utjelovljuje ono što znači biti igrač Reala

Podijeli :

AP Photo/Jose Breton via Guliver

Nogometaši Real Madrida su na Bernabeuu pobijedili Levante 2:0 u prvoj utakmici subotnjeg programa 20. kola španjolske La Lige.

Gosti iz Valencije su odolijevali gotovo sat vremena, a onda je u razmaku od sedam minuta domaća momčad postigla dva pogotka. Strijelac prvoga je bio Kylian Mbappe u 58. minuti iz kaznenog udarca kojega je i sam izborio, a konačnih 2:0 je postavio Raul Asencio u 65. minuti.

Treneru Alvaru Arbeloi bila je ovo prva pobjeda na klupi Kraljeva. Nakon utakmice dao je svoja razmišljanja, prvo je komentirao zvižduke na Bernabeuu.

“Oduvijek sam bio igrač koji je poštovao Bernabeu. I mene su znali izviždati. To je zahtjevnost naše publike. Znamo iz kakvog tjedna dolazimo. Tu zahtjevnost uvijek moramo prihvatiti na pravi način, jer je ovo najveći klub na svijetu. Nemam nikakvih zamjerki prema navijačima.”

O Viniciusu:

“Za mene je to vrlo jasno. Jedino što ću raditi jest raditi kako bismo imali najboljeg Viniciusa. On je najrazorniji igrač na svijetu. Utjelovljuje ono što znači biti igrač Real Madrida: pokušava iznova i iznova, brani grb. Ono što je Vinicius napravio, nije napravilo mnogo igrača. Jako sam ponosan što sam njegov trener.”

Zašto misli da Bernabeu proziva Viniciusa?

“Ne mislim da se većinski zviždi njemu. Jako poštujem publiku Bernabeua. Oni također žele vidjeti najbolju verziju Viniciusa. Donio nam je nekoliko Liga prvaka, neka to nitko ne zaboravi. On je jedan od naših i to će biti još dugo vremena.”

Bellingham?

“Vidio sam ga jako dobro tijekom cijelog tjedna. Izbliza je još bolji. Često zaboravljamo koliko ima godina. To je dečko koji ima ono što treba za igranje u ovom klubu. Ono što je danas odigrao bilo je pravo ludilo. Šteta što nije uspio zabiti onaj gol. On je jedan od vođa.”

O Mbappeu:

“Zahvaljujem mu na trudu jer dolazi s tom načetom koljenom. Bilo tko bi se u takvoj situaciji mogao povući. Prva stvar koju je napravio bila je da mi je provukao loptu kroz noge. Nije loša dobrodošlica (smijeh). On je prirodni vođa. Neka mu koljeno dugo izdrži, jer će nam trebati.”

Komentirao je i povike za ostavku Florentinu Perezu.

“Znam odakle dolaze zvižduci. Zvižduci su od ljudi koji ne vole Real Madrid. Neće me prevariti. Sreća je imati najvažnijeg predsjednika uz Santiaga Bernabéua. Svi madridisti svjesni su koliko smo sretni što ga imamo.”