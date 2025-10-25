Amorim i Slot i dalje u sukobu! Trener Uniteda: Nije me briga što on govori

Podijeli :

Manchester United prošlo je vikend slavio protiv Liverpoola u prvenstvu 2:1.

I dalje se nakon utakmice priča o utakmici s Anfielda, a sukob na relaciji Ruben Amorim – Arne Sloti se i dalje ne smiruje. N

Nizozemski trener kritizirao je Amorimov pristup, ističući kako se njegova momčad branila duboko, prijetila iz kontranapada i neprestano slala duge lopte prema naprijed. U izjavi za BBC nakon utakmice, Slot je rekao:

“Uvijek je teško igrati protiv momčadi koja se brani u niskom bloku i uglavnom igra duge lopte. Još je teže kada gubite jedan gol nakon jedne minute, dok je jedan od naših igrača na podu. Da ste mi prije utakmice rekli da ćemo protiv niskog bloka, protiv toliko dugih lopti, stvoriti toliko prilika koliko jesmo, ne bih očekivao da ćemo izgubiti. Ali to smo učinili. Imali smo dovoljno prilika da postignemo više od jednog gola, ali s druge strane ponovno smo primili dva, a jedan od ta dva bio je iz prekida”, dodao je.

Svoje je tvrdnje ponovio i uoči utakmice protiv Brentforda. “Glavna razlika između ove i prošle sezone su stilovi igre s kojima se suočavamo. Gledao sam, kad smo imali nekoliko slobodnih dana, koliko smo dugih lopti već morali braniti – 178 u sedam utakmica, a onda je došao United i morali smo braniti 59 dugih lopti. To je drugačije od prve polovice prošle sezone”, istaknuo je Slot.

Na Old Traffordu se ne zamaraju prošlošću uoči Brightona.

“Liverpool je prošlost, ne želim komentirati. To nije važno”, kratko je rekao Ruben Amorim, ali se ipak još malo dotaknuo prošlotjednog derbija:

“Sve razumijem. Stvarno sam zadovoljan što momčad može igrati različite utakmice”Liverpool je bila važna pobjeda, ali ja sam bio prvi koji je rekao da moramo bolje igrati s loptom. Stoga, nije me briga što Slot govori, što ljudi govore o našoj momčadi. Mogu procijeniti svoju momčad i potpuno mi je jasno da bismo trebali bolje igrati s loptom. Pokušat ćemo to učiniti u ovoj utakmici”, zaključio je Portugalac.