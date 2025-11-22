VIDEO / OKC zamrznuo Utah na -32, Miami nanio Bullsima težak poraz

Podijeli :

AP Photo/Tyler Tate via Guliver

Sinoć su opet igrane utakmice NBA kupa, a Toronto Raptorsi su dominirali nad gostujućim Washington Wizardsima svladavši ih sa 140-110 čime su osigurali mjesto u nokaut fazi NBA kupa

Raptorsi sada imaju omjer 3-0 u Istočnoj skupini A, dok a Wizardsi, koji su izgubili 13 utakmica zaredom, imaju omjer 0-2. Brandon Ingram i RJ Barrett postigli su po 24 poena za Toronto koji je, zahvaljujući pobjedi Clevalanda nad Indianom, prva momčad koja je ove sezone prošla dalje u NBA kupu.

Scottie Barnes postigao je 18 od svojih 23 poena u drugom poluvremenu za Raptorse, koji su pobijedili u 10 od 11 utakmica. Rezervni Sandro Mamukelashvili također je imao 23 poena, a Immanuel Quickley 17. Jamal Shead dodao je sedam poena i 10 asistencija. CJ McCollum predvodio je s 20 poena Wizardse.

Aktualni prvaci Oklahoma City Thunder su u Salt Lake Cityju sa 144-112 svladali Utah Jazz i poboljšali svoj omjer na 2-0 u Zapadnoj skupini A. Shai Gilgeous-Alexander postigao je 31 poen za Oklahoma City koji produžio svoj niz pobjeda na osam i pobijedio je u 16 od prvih 17 utakmica. Sedam drugih igrača Thundera imalo je dvoznamenkasti učinak, uključujući Isaiaha Joea koji je ubacio 16 koševa i Jaylina Williamsa koji je dodao 15. Jazz su predvodili Keyonte George s 20 poena i Kyle Filipowski s 18, što je bio najbolji rezultat sezone. Lauri Markkanen, koji je ušao u utakmicu s prosjekom od više od 30 poena po utakmici, završio je s 19 – što je njegov drugi najniži broj poena u sezoni.

Jazz je u početku vodio, ali nije mogao odoljeti obrani Oklahoma Cityja kako je utakmica odmicala te su izgubili drugu uzastopnu utakmicu i pali na 0-3 u Zapadnoj skupini A, čime su ispali iz borbe za osvajanje NBA kupa. Oklahoma City je na početku utakmice zaostajao 18 koševa, ali je do poluvremena praktički izbrisao taj zaostatak, a zatim je preuzeo vodstvo u trećoj četvrtini i odvojio se.

Miami Heat je u gostima nadigrao Chicago Bullse sa 143-107 poboljšavši svoj omjer na 2-1 u Istočnoj skupini C NBA kupa, a Bullsi su pali na 1-2. Gostujuću momčad pfredvodio je Kel’el Ware s double-double učinkom od 20 poena i 14 skokova, dok je Norman Powell ubacio 19 koševa, a Bam Adebayo 18. Miami, koji je u jednom trenutku imao prednost od ček 41 koša, pobijedio je u tri utakmice zaredom treći put ove sezone. Chicago je izgubio šest od osam utakmica. Kod Bullsa najbolji je s 23 koša bio Ayo Dosunmu, a Jalen Smith je dodao 14 koševa.

Portland Trail Blazers su se plasirali u poziciju za prolazak u NBA kupu pobjedom od 127-123 nad Golden State Warriorsima u petak u San Franciscu. Najbolji u redovima Portlanda bili su Caleb Love i Deni Avdija s po 26 koševa svaki, a Caleb je zabio dvije ključne trice u završnici. Donovan Clingan se pridružio s 22 poena i 10 skokova, čime je Portland došao do omjera 2-1 u zapadnoj skupini C, što je dovoljno za izjednačenje prvog mjesta s Denver Nuggetsima samo jednu utakmicu prije kraja.

Warriorsi su se približili na 119-118 nakon polaganja Garyja Paytona II 1:43 minuta prije kraja, a kasnije na 122-120 nakon dva slobodna bacanja Jimmyja Butlera III 43,2 sekunde prije kraja, ali je Love oba puta odgovorio tricom i pomogao Portlandu da drži domaćine na distanci. Stephen Curry je pogodio devet trica i utakmicu završio s 38 poena. Butler i Brandin Podziemski završili su s po 20 poena, Draymond Green s 11, a Moses Moody 10 za Warriorse, koji su pali na omjer 1-2 u Zapadnoj skupini C.

Phoenix Sunsi su u posljednjih minutu i devet sekundi nadoknadili zaostatak od osam koševa i pobijedili gostujuće Minnesota Timberwolvese 114-113 u utakmici NBA kupa. Pobjedu im je osigurao Collin Gillespie koji je zabio pobjednički koš 6,4 sekunde prije kraja. Utakmicu je završio s 20 poena, što je najviše u sezoni, a Dillon Brooks je dodao 22 koša, od čega su četiri trice, za Sunse, koji su poboljšali svoj omjer na 2-0 u skupini A u kupu i pobijedili u devet od 11 utakmica.

Anthony Edwards je imao 41 poen i pet trica, a Julius Randle 20 poena za Minnesota Timberwolvese, koji su uspjeli stići razliku od 18 poena i činilo se da imaju kontrolu prije nego što su se raspali u posljednjim trenucima. Minnesota je imala tri izgubljene lopte, a Edwards je promašio dva slobodna bacanja u posljednjih 50 sekundi. Jordan Goodwin je pogodio tricu i polaganje nakon uzastopnih izgubljenih lopti kada su Sunsi smanjili rezultat na 113-112, a Edwards je promašio dva slobodna bacanja 12,7 sekundi prije kraja, stvorivši priliku za pobjednički koš Gillespiea.

Brooklyn Nets su u gostima sa 113-105 slavili protiv Boston Celticsa i sada imaju omjer 1-2 u skupini B NBA kupa. Michael Porter Jr.u pobjedi sudjelovao s 33 poena, a Nic Claxton zabilježio je svoj prvi triple-double u karijeri Michael Porter Jr. postigao je 33 poena, a Nic Claxton zabilježio je svoj prvi triple-double u karijeri, s 18 koševa, 12 asistencija i 11 skokova. Kod Celticsa, koji su pali na 1-2, najbolji je bio Jaylen Brown s 26 poena i osam skokova, dok je Anfernee Simons dodao 23 poena.

U Istočnoj skupini A Cleveland Cavaliers su u gostima bili bolji od Indiana Pacersa sa 120-109 i sada imaju omjer 2-1. Donovan Mitchell je bio najučinkovitiji kod Clevelanda s 32 ubačaja, a Darius Garland je dodao 20 poena i sedam asistencija u svojoj prvoj utakmici od 10. studenog. Andrew Nembhard postigao je 32 poena, što je njegov osobni rekord, uz osam asistencija za Pacerse, a pratio ga je s 26 poena i devet skokova Pascal Siakam. Pacersi imaju omjer 0-2 u Istočnoj skupini A.