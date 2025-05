VIDEO / Branitelj naslova ispao u polufinalu Eurolige

Podijeli :

Počeo je Final Four Eurolige u Abu Dhabiju, a čast otvaranja u Ujedinjenim Arapskim Emiratima dobili su aktualni osvajači Panathinaikos i Fenerbahçe. U grčko-turskom derbiju do pobjede su stigli Turci s 82:76. Tako su izborili finale u kojem će igrati s pobjednikom susreta između Monaca i Olympiakosa.

Od početka susreta u Abu Dhabiju je Fenerbahçe bio nadmoćniji suparnik. Iako se rana prednost od +8 relativno brzo istopila brzo su stigli do nove. Više puta dolazili su do dvoznamenkastog vodstva. Najveća prednost u prvom dijelu iznosila je 31:18, a Panathianikos je to uspio smanjiti do -5 na kraju prvog dijela.

Najbliže što su došli je na -1 početkom treće, ali do drugog vodstva na utakmici nisu uspjeli doći. Turci su se malo pomalo odvajali, a konačno pitanje pobjednika riješili su šest minuta prije kraja kad je Kendrick Nunn, MVP Eurolige, zaradio svoju petu isključujuću osobnu pogrešku.

U tom trenutku je njegov Panathinaikos bio na -9, a do kraja susreta su njegovi suigrači pokušavali preokrenuti, no Fenerbahçe je slavio s 82:76.

Ključni za pobjedu Turaka bili su Devon Hall, Errick McCollum i Tarik Biberović s 18, 13 i 10 poena. Panathinaikosu nije pomogao ni raspoloženi Cedi Osman s 22 te Nunn s 19 poena.

Fenerbahçe tako odlazi u finale Eurolige gdje čeka pobjednika susreta između Monaca i Olympiakosa. Panathinakos ne odlazi kući, nego u Abu Dhabiju moraju odigrati i utakmicu za treće mjesto.