VIDEO / Pogledajte kako je Jokić neugodnim udarcem u lice ‘zalijepio’ Dončića

AP Photo/David Zalubowski via Guliver

Denver Nuggetsi su kod kuće pobijedili Los Angeles Lakerse 120-113, prekinuvši niz gostiju od tri pobjede u NBA ligi.

Denver je u drugoj i trećoj četvrtini u nekoliko navrata vodio s čak 15 poena razlike, a na početku četvrte četvrtine s 14. Lakersi su došli na koš razlike (112-111) dvije minute prije kraja slobodnim bacanjima Austina Reevesa, ali srbijanski centar Nikola Jokić postigao je četiri uzastopna poena i zapečatio pobjedu.

VIDEO / Jokić preko Dončića odveo Denver do pobjede nad Lakersima i zasjenio LeBronov povijesni rekord

Iako je loše ušao u susret i u prvih sedam minuta imao čak četiri izgubljene lopte, Jokić je na kraju predvodio svoju momčad do pobjede svojim 23. triple-doubleom sezone, s 28 koševa, 13 asistencija i 12 skokova. Jamal Murray postigao je 28 koševa, sedam asistencija i četiri ukradene lopte, a Julian Strother dodao je 18 poena.

Za Lakerse, slovenski košarkaš Luka Dončić, koji je sredinom prve četvrtine dobio neugodan udarac u lice od Jokića, imao je double-double s 27 poena i 11 skokova, uz sedam asistencija. Jackson Hayes postigao je 19 koševa i pet skokova, dok su LeBron James i Rui Hachimura postigli po 16 poena.

James je srušio rekord Kareema Abdul-Jabbara po broju postignutih koševa iz igre u posljednjoj četvrtini. U svojoj 23. NBA sezoni postigao je 15.838 poena, ostavivši legendarnog Abdul-Jabbara iza sebe, dok je Karl Malone na trećem mjestu s 13.528. Prije tri godine, James je nadmašio Abdul-Jabbara i postao najbolji strijelac NBA lige svih vremena.

Denver je na petom mjestu Zapadne konferencije s 39 pobjeda i 24 poraza, a Lakersi su na šestom mjestu s omjerom 37/25.

Nikola Jokić’s hand catches Luka Dončić in the face; foul is called on Jokić as he argues the call. The Nuggets challenge was not successful. Jokic with 4 turnovers in the first 7 minutes of the game pic.twitter.com/DFB05xgBPg — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) March 6, 2026

