Roko Badžim: Zaslužili smo pobijediti Nijemce, ali barem smo još prvi

Hrvatska košarkaška reprezentacija bila je nadomak još jednoj pobjedi nad Njemačkom, ali je u dvoboju Europskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. odigranom u nedjelju u Bonnu ispustili 15 poena prednosti iz treće četvrtine te na kraju izgubili s 91:89 (22:24, 19:26, 21:17, 15:10; 14:12) u produžetku. Nakon susreta izjavu je dao Roko Badžim koji je oduševio u obje utakmice s Njemačkom.
“Igrali smo jako dobro veći dio utakmice. Zaslužili smo pobijediti, ali to je sport, idemo dalje. Bili smo prazni, nedostajalo nam je to nešto, a Nijemci su imali više energije od nas. Nismo bili loši. Sve bih dao za još jednu pobjedu. Još smo uvijek prvi u grupi, što je odlično. Imamo još Cipar i Izrael, to su utakmice u kojima se možemo nadati pobjedi. Kao sportašu teško mi je pregristi ovaj poraz”, komentirao je utakmicu hrvatski košarkaš Roko Badžim, koji je zabio 14 poena.
Do kraja natjecanja u prvoj fazi kvalifikacija, hrvatski košarkaši će još gostovati na Cipru (3. srpnja) i ugostiti Izrael (6. srpnja). Prve tri reprezentacije, a to će biti Hrvatska, Njemačka i Izrael, u drugom dijelu kvalifikacija će se spojiti s tri najbolje reprezentacije iz skupine F u kojoj su trenutačno na tim pozicijama Poljska (3-0), Nizozemska (2-2) i Austrija (1-3), a posljednja je Latvija (1-2).
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!