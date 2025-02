Pratite Hrvatsku protiv Francuske samo na SK: ‘Nadamo se velikoj podršci u Zadru’

Podijeli :

Muška seniorska reprezentacija Hrvatske dijelom se okupila u nedjelju, a dijelom danas nakon utakmica Kupova diljem Europe za posljednji kvalifikacijski ciklus za Europsko prvenstvo.

“Zahvalio bi se Zadru na gostoprimstvu koje smo osjetili već prvoga dana. Također se moram zahvaliti ljudima koji su volontirali ne bi li se dvorana dovela u red za utakmicu koja je pred nama. Nadam se jednoj bučnoj i dobroj atmosferi i velikoj podršci reprezentaciji.

Što se momčadi tiče, već nas se okupilo jedanaest. Luka Božić je pristigao na kraj treninga, a još trebaju doći Hezonja, Branković i Perković koji su u obavezi sa svojim klubovima. Nadam se da ćemo na sutrašnjem treningu biti kompletni i da ćemo se moći kvalitetno pripremiti kroz ta tri-četiri treninga do utakmice s Francuzima”, rekao je izbornik Hrvatske, Josip Sesar.

Reprezentativac Dario Drežnjak Zadar zove svojim drugim domom.

“Sretan sam i uzbuđen, kao i uvijek kada se okuplja reprezentacija, a ovaj je put to stvarno posebno jer se nalazimo u Zadru. To je praktički moj drugi dom, uvijek sam nekako bio povezan s gradom i s navijačima, i priželjkujem atmosferu na kakvu sam navikao u Zadru. Više sam naviknut na igranje na Višnjiku, ali bih volio osjetiti tu ‘staru’ atmosferu, posebno na ovoj utakmici koja je izuzetno bitna.”

Dominik Mavra rođeni je Zadranin i ovu utakmicu posebno osjeća.

“Sve se o Jazinama već reklo, no meni je ovo još posebnije jer sam tu odrastao, na zapadu s ocem. Bit će to vrlo posebna utakmica i smatram da je jako dobro što će mlađe generacije moći vidjeti što su Jazine bile. Bitno je to za djecu, ne samo u Zadru, nego i na razini Hrvatske, da se vidi ta strast i da ih to povuče u košarku. Sjajna stvar! Nema više takvih dvorana gdje navijači praktički mogu dodirnuti navijače, sve se moderniziralo i otišlo u drugom smjeru. Ovdje se može napraviti specifična vrsta pritiska, ta blizina i nabijenost ljudi na tribinama.”

Utakmica Hrvatska – Francuska igra se u dvorani Jazine u Zadru, 21. veljače 2025. s početkom u 20 sati. Ulaznice su rasprodane, a prijenos možete pratiti na Sport Klubu.

