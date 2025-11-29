VIDEO / Zubac jednoznamenkast u novom porazu Clippersa, nije pomogla ni izvrsna partija Leonarda

Los Angeles Clippersi (5-14) poraženi su na svom parketu od Memphisa 112:107 u sklopu NBA kupa.

Ivica Zubac odigrao je 40 minuta i ubilježio 9 poena (šut 4/11), 12 skokova i 5 asistencija. Ni odlična predstava Kawhija Leonarda, koji je zabio 39 poena, nije bila dovoljna da domaćini dođu do pobjede.

Clippersi su kontrolirali utakmicu sve do posljednje četvrtine, a u trećoj dionici imali su i +16, no sve su ispustili u završnici.

Najbolji kod gostiju bio je Jaren Jackson s 24 poena.

Četvrtfinale NBA kupa

Istok:

  • Orlando Magic (1) – Miami Heat (4)

  • Toronto Raptors (2) – New York Knicks (3)

Zapad:

  • Oklahoma City Thunder (1) – Phoenix Suns (4)

  • Los Angeles Lakers (2) – San Antonio Spurs (3)

