VIDEO / Uvjerljiv poraz Lakersa, Pistonsi pokvarili 41. rođendan LeBrona Jamesa

Protekle večeri Los Angeles Lakersi doživjeli su uvjerljiv poraz 128:106 kod kuće od Detroit Pistonsa. Na 41. rođendan LeBrona Jamesa vodeća momčad Istoka pokazala je klasu i slavila nošena Cadeom Cunninghamom koji je ubacio 27 koševa uz 11 asistencija. Posljednja je četvrtina pripala Detroitu 32:18. Kod Lakersa je najbolji bio Luka Dončić s 30 poena, 11 asistencija i pet skokova, dok je slavljenik James dodao 17 koševa. Detroit je sada na omjeru 25-8, a Lakersi na 20-11.

