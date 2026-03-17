VIDEO / Sjajni Matković upisao prvi double-double u sezoni

Košarka 17. ožu 2026

Sjajno izdanje hrvatskog košarkaša.

Karlo Matković sudjelovao je s 13 poena i 10 skokova u pobjedi New Orleans Pelicansa koji su sa 129:111 na domaćem terenu svladali Dallas Maverickse.

Za 24-godišnjeg Matkovića to je prvi double-double u ovoj sezoni, a peti u NBA karijeri. Matković je u igri proveo gotovo 20 minuta (19:50), iz igre je gađao 5/7 i pogodio je oba pokušaja za tricu. Imao je i jednu asistenciju te jednu ukradenu loptu.

Najbolji strijelac Pelicansa bio je Zion Williamson s 27 koševa, a Saddiq Bey je postigao 23 poena. Najbolji igrač Dallasa bio je Naji Marshall s 32 koša, osam skokova i sedam asistencija.

NBA rezultati:

New Orleans Pelicans – Dallas Mavericks 129:111
Atlanta Hawks – Orlando Magic 124:112

Washington Wizards – Golden State Warriors 117:125
Boston Celtics – Phoenix Suns 120:112
Brooklyn Nets – Portland Trail Blazers 95:114
Chicago Bulls – Memphis Grizzlies 132:107

Houston Rockets – Los Angeles Lakers 92:100
LA Clippers – San Antonio Spurs 115:119

