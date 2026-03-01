VIDEO / Fantastični Dončić i LeBron srušili Warriorse

Slovenski košarkaš upisao je 26 poena, uz osam asistencija i šest skokova, dok je LeBron James dodao 22 poena, devet asistencija i sedam skokova protiv oslabljenih Warriorsa.

Momčad iz San Francisca desetu je utakmicu zaredom bila bez ozlijeđenog Stepha Curryja, koji i dalje nije zaliječio ozljedu koljena. Uz njega, Steve Kerr nije mogao računati ni na nedavno pristiglog Kristapsa Porzingisa zbog bolesti.

U redovima Warriorsa istaknuo se Gui Santos s 14 poena, i to nakon što je ranije tijekom dana produžio ugovor na još tri godine. Gary Payton II dodao je 12 poena, a to mu je bila sedma utakmica u posljednjih devet s dvoznamenkastim učinkom.

Lakersi su tako prekinuli niz od tri poraza te stigli do tek treće pobjede u posljednjih osam susreta. Utakmicu su praktički riješili vrlo rano, s obzirom na to da su već nakon šest minuta imali dvoznamenkastu prednost – 17:4. Od tog trenutka Dončić, James i suigrači potpuno su kontrolirali utakmicu, povećavali razliku, dok Warriorsi nikako nisu mogli parirati u napadu.

Veliku pomoć Dončić i James imali su u Austinu Reavesu, koji je susret završio s 18 poena, te u Lukeu Kennardu, koji je dodao 16 poena.

Lakersi sada imaju 35 pobjeda i 24 poraza, dok je omjer Warriorsa 31-29. Momčad iz Los Angelesa sljedeću utakmicu igra već večeras, kada dočekuje Sacramento Kingse, dok Warriorsi u ponedjeljak čekaju Los Angeles Clipperse.

New Orleans Pelicansi su upisali četvrtu uzastopnu pobjedu svladavši u Salt Lake Cityju sa 115:105 domaći Utah Jazz, drugi put u tri večeri. Saddiq Bey postigao je 24 poena za New Orleans, a s dvoznamenkastim učinkom su ga pratili rookie Jeremiah Fears (18), koji je dodao sezonski rekord od 11 skokova, Bryce McGowens (18 poena), Herb Jones (17) i Jordan Poole (11). Hrvatski košarkaš Karlo Matković je odigrao odigrao 25:16 minuta za Pelicanse, i uz šut iz igre 3/4 zabio je osam koševa i upisao šest skokova, pet asistencija, jednu ukradenu loptu i dvije blokade.Kod Jazza, koji je izgubio petu utakmicu zaredom, najbolji je bio Isaiah Collier s 21 ubačajem, a Keyonte George se vratio nakon šest utakmica izbivanja zbog ozljede i postigao 17 poena.

Charlotte Hornetsi su upisali četvrtu pobjedu zaredom nakon što su na gostovanju sa 109:93 nadigrali Portland Trail Blazerse. Brandon Miller je zabio 26 koševa od čega je šest trica, Coby White, u svom odgođenom domaćem debiju za Hornetse nakon zamjene iz Chicaga i pauze zbog ozljede, postigao je 20 poena. Hornetsi su u zadnjoj četvrtini izgradili vodstvo od 17 poena koje nisu ispustili do kraja.Jrue Holiday predvodio je Trail Blazerse s 25 poena, a Jerami Grant je ubacio 21 koš. Charlotte zauzima deveto mjesto u Istočnoj konferenciji s 30 pobjeda i 31 porazom, dok je Portland deveti na Zapadu s omjerom 29-32.

Miami Heat su kod kuće sa 115:105 bili bolji od Houston Rocketsa, a Bam Adebayo je u pobjedi svoje momčadi sudjelovao s double-double učinkom od 24 poena i 11 skokova. Pelle Larsson je ubacio 20 koševa, a Tyler Herro 18 za Heat koji je prekinuo niz od dva poraza. Kevin Durant postigao je najviše poena na utakmici, 32 poena, i dodao osam asistencija za Rocketse. Amen Thompson (20 poena, 11 skokova) i Tari Eason (10 poena, 11 skokova) dodali su double-double, dok je Reed Sheppard za Houston postigao 14 poena i imao pet asistencija za Houston koji je treća momčad Zapada (37-22).

Toronto Raptorsi su prekinuli niz od dva poraza pobijedivši na gostovanju sa 134:124 Washington Wizardse. Do slavlja ih je predvodio Immanuel Quickley s 27 poena i 11 asistencija. Brandon Ingram je dodao 24 koša, a RJ Barrett 21 za Toronto koji je u drugom poluvremenu imao šut od nevjerojatnih 71,4 posto. Toronto je šutirao 60 posto iz igre tijekom utakmice. Will Riley je s 19 poena predvodio Wizardse, a slijedili su ga Bilal Coulibaly i Kyshawn George s po 14 poena.