VIDEO / OKC Thunderi u derbiju zapada ‘zaledili’ Rocketse na čak -20

Oklahoma je u derbiju zapada kao gost 'razbila' Houston Rocketse sa 111-91.
Utakmica je odlučena u posljednjoj četvrtini koju su Thunderi dobili s čak 18 razlike.
OKC su predvodili Gilgeous-Alexander s 20 te Holgrem s 18 poena.
Kod Houstona su najbolji bili Durant s 19 i Smith sa 17 poena.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!