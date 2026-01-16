VIDEO / OKC Thunderi u derbiju zapada ‘zaledili’ Rocketse na čak -20

Utakmica je odlučena u posljednjoj četvrtini koju su Thunderi dobili s čak 18 razlike.

OKC su predvodili Gilgeous-Alexander s 20 te Holgrem s 18 poena.

Kod Houstona su najbolji bili Durant s 19 i Smith sa 17 poena.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.