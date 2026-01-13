VIDEO / Nevjerojatni Dončić zabio 42 poena u novom porazu Lakersa

Podijeli :

U noći s ponedjeljka na utorak Los Angeles Lakersi gostovali su u glavnom gradu Kalifornije kod Sacramento Kingsa i nisu se dobro proveli. Iako je Luka Dončić odigrao maestralno, Lakersi su izgubili sa 124:112. Slovenski košarkaš zabio je 42 poena, uhvatio sedam skokova, dodao osam asistencija, a i bio je raspoložen i u obrani s četiri ukradene lopte. Uz sve to Lakersi su izgubili dvoznamenkastom razlikom i upisali treći poraz u nizu. Kod Kingsa je najbolji bio veteran DeMar Derozan s 32 poena. Lebron James je kod Lakersa, koji su sada na omjeru 23-14, ubacio 22 poena s četiri skoka i tri asistencije.

