VIDEO / Matković dobio najveću minutažu ove godine, Pelicansi nemoćni protiv Bucksa

Hrvatski reprezentativac Karlo Matković protekle je noći u porazu New Orleans Pelicansa dobio najveću minutažu u 2026. sezoni.

Pelicansi su na svom parketu protiv Milwaukee Bucksa doživjeli peti poraz u zadnjih sedam utakmcia (139:118) i tako pali na omjer 15-42, čime i dalje drže pretposljednje mjesto na Istoku.

VEZANA VIJEST Karlo Matković: Od Livna do NBA parketa

Milwaukee se trećom uzastopnom pobjedom digao na 24-30 i došao na dvije pobjede od Charlotte Hornetsa s kojima započinju pozicije koje vode u play-in.

Na poluvremenu je to još i dobro izgledalo za Pelicanse (65:71) koji su čak i dobili prvu četvrtinu (38:33). I uoči zadnje četvrtine Pelicansi su imali aktivan rezultat (96:103), no serija 18:4 u korist Bucksa prelomila je utakmicu kada su gosti poveli 131:110.

Zion Williamson s 32 poena i Saddiq Bey s 22 predvodili su New Orleans, dok je hrvatski reprezentativac Karlo Matković ubacio devet poena (šut iz igre 4/4) uz sedam skokova i dvije asistencije. Na parketu je proveo 25 minuta, što mu je bila najveća minutaža u 2026. godini. Rollins i Thomas s po 27 te Porter s 25 koševa bili su najefikasniji kod Milwaukeeja koji je i dalje bez ozlijeđenog Giannisa Antetokounmpa.

