VIDEO / Clippersi ostavili Kingse na 41 razlike, Šarić jedini igrač koji nije ušao s klupe

Podijeli :

Los Angeles Clippersi ostvarili su petu uzastopnu pobjedu s visokih +41 protiv Sacramento Kingsa. Završilo je 131:90 uz 33 poena Kawhija Leonarda i 21 Jamesa Hardena. Ivica Zubac zbog ozljede nije bio u sastavu Clippersa, dok je kod Kingsa Dario Šarić bio jedini igrač s klupe koji nije dobio ni sekunde u igri. Clippersi su 13. na Zapadu s 11-21, a Kingsi su jedno mjesto ispod s omjerom 8-25.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.