Ozlijedio se najbolji igrač Atlante i četverostruki All-Star

AP Photo/Frank Franklin II via Guliver

U noći sa srijede na četvrtak ozlijedio se Trae Young, najbolji košarkaš Atlante te se čeka magnetska rezonanca za zaključak o težini ozljede.

Krajem prve četvrtine u dvoboju gdje je Atlanta u gostima pobijedila Brooklyn 117-112, igrač Atlante Mouhamed Gueye je pao na Youngovo koljeno. Težina Gueyea savinulo je koljeno suigrača u nepravilnom smjeru i zvijezda Atlante se odmah uz bolnu grimasu uhvatila za koljeno.

Young je uspio ustati te šepajući doći do klupe Atlante, ali se u igru više nije vraćao. Iz kluba su najavili da ne vjeruju u negativne vijesti nakon pretrage i da nije riječ o težoj ozljedi.

Ne treba niti naglašavati koliki bi udarac za Atlantu bila duža pauza četverostrukog All-Star igrača Younga koji je prošle sezone prosječno ubacivao 24.2 poena po utakmici uz 11.6 asistencija.

Nakon pet odigranih utakmica u novoj sezoni Atlanta ima dvije pobjede i tri poraza.

