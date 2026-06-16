Misteriozna poruka potaknula glasine: Šarić se vraća u Europu?

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AP Photo/Scott Marshall via Guliver

Nagađa se da je kapetan hrvatske košarkaške reprezentacije Dario Šarić sve bliže završetku svoje desetogodišnje NBA avanture i povratku na europske parkete.

Iako službene potvrde još nema, košarkaškim kuloarima odjeknula je objava njegova menadžera Miška Ražnatovića koja je potaknula glasine o Šarićevom povratku u Europu.

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Poznat po zagonetnim i slikovitim porukama na društvenim mrežama, Ražnatović je na platformi X objavio znakovit status:

“Turkish Airlines jedina je avio-kompanija koja putnicima dopušta da iskoriste povratni dio karte točno 10 godina kasnije.”

S obzirom na to da je Šarić upravo prije deset godina iz turskog Anadolu Efesa otišao u najjaču ligu svijeta, mediji i analitičari odmah su povezali točke. Turski velikan, dvanaesterostruki prvak države i dvostruki osvajač Eurolige (2021. i 2022.), spominje se kao njegova iduća destinacija.

Šarić je od veljače slobodan igrač nakon burnog prijelaznog roka na NBA tržnici. Podsjetimo, početkom veljače bio je dio komplicirane razmjene između tri momčadi u kojoj je preko Sacramento Kingsa i Chicago Bullsa završio u Detroit Pistonsima, koji su ga odmah otpustili.

Iza Šarića je respektabilna NBA karijera započeta 2016. godine. Odigrao je oko 500 utakmica u regularnom dijelu sezone noseći dresove Philadelphije, Minnesote, Phoenixa, Oklahome, Golden Statea, Denvera i Sacramenta, uz prosjeke od 10.3 poena i 5.3 skoka po utakmici.