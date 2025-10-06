LeBron James zaintrigirao objavom, u utorak pada ‘odluka svih odluka’

Podijeli :

Screenshot X

“Odluka svih odluka. #DrugaOdluka”

LeBron James, jedan od najvećih košarkaša svih vremena, objavio je ove riječi na društvenoj mreži X. Spomenuta “odluka” zakazana je za utorak, 7. listopada.

U kriptičnom videu na društvenim mrežama nije jasno o čemu se radi, ali kontekst je poznat.

The decision of all decisions. October 7th. 12pm EST. 🫡👑 #TheSecondDecision pic.twitter.com/1uop8sIU25 — LeBron James (@KingJames) October 6, 2025

Izvorna “Odluka” dogodila se 2010. godine, kada je LeBron odlučio napustiti Cleveland Cavalierse i, kako je tada rekao, “odnijeti svoje talente na South Beach” i pridružiti se Miami Heatu.

Taj spektakl imao je ogromne posljedice na karijeru “Kralja Jamesa”, ali i na cjelokupni izgled NBA lige u sljedećim godinama.

Je li takozvana “Odluka 2″, kako se već naziva u NBA krugovima, najava nove promjene u momčadi za 40-godišnjeg Jamesa?

Ne bi bilo nemoguće. Od dolaska Luke Dončića, jasno je da legendarni igrač prvi put u svojoj veličanstvenoj karijeri neće biti opcija broj jedan u svojoj momčadi.

Druga mogućnost je da se radi o Jamesovom povlačenju. LeBron je fizički najspremniji igrač u povijesti košarke, ali on je odavno u poznim igračkim godinama i ima mnogo interesa izvan košarke.

Treća opcija je da se radi o reklamnoj kampanji usmjerenoj na privlačenje pažnje usporedbom s kultnom “Odlukom” od prije 15 godina.