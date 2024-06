Kapusta i Drežnjak uoči odlaska u Grčku: ‘Dončić je pokretač svih akcija, a mi smo se odlično pripremili’

Podijeli :

Marin Sušić

Hrvatska košarkaška reprezentacija završila je pripreme na najbolji mogući način s uvjerljivim pobjedama nad Poljskom i Brazilom na međunarodnom turniru u Opatiji.

Danas se još nalaze u Opatiji i obavit će jutarnji trening prije nego što krenu prema Zagrebu. Iz Zagreba će 29. lipnja navečer letjeti za Grčku, gdje ih čeka prva utakmica na Olimpijskom kvalifikacijskom turniru u Pireju, koji počinje za četiri dana. Reprezentativci se čine spremnima za turnir, ali i skromni i oprezni u procjenama onoga što slijedi.

Borna Kapusta je jedan od onih koji je i cijelo prošlo ljeto proživio i disao s reprezentacijom:

“Atmosfera je i nakon ovog turnira u Opatiji odlična kao što je i prije bila. Mislim da smo se odlično pripremili, imamo još par dana prije prve utakmice sa Slovenijom i dobro ćemo ih iskoristiti. Prvi fokus je na Sloveniji jer nam je to prva utakmica na rasporedu, ali isto tako i dosta fokusa je na nama, jako je bitno kako ćemo mi igrati i pripremiti se jer kvalitete sigurno imamo. Najbitnije je da su zdravstveno svi dobro i da nema nikakvih ozljeda”, prenosi HKS.

Uglavnom se priča o Dončiću, ali ni ostatak slovenske reprezentacije nije slabašan?

“Dosta se priča o Dončiću, on je naravno jedan od najboljih, ali mislim da Slovenija ima dosta opasnih igrača koji mogu svakog ugroziti i tu treba biti na oprezu, ali sigurno je Dončić pokretač svih akcija.“

Mateo Drežnjak je također jedan od standardnih reprezentativaca i jedan od onih koji su cijelo prošlo ljeto posvetili reprezentaciji – od Irske i Luksemburga do osvajanja pretkvalifikacijskog olimpijskog turnira u Turskoj:

“Atmosfera u ekipi je odlična, nastavila se isto kao i prošlo ljeto. Turnir u Opatiji nam je dobro došao da se uigramo, da popravimo stvari u kojima moramo biti bolji i da podignemo dodatno samopouzdanje pred turnir u Grčkoj. Poljska i Brazil su dobre ekipe koje imaju odlične igrače i sigurno je da će nam te utakmice biti od koristi za Olimpijski kvalifikacijski turnir.

Osjećate li se sada spremnima za Pirej?

“I kada smo spremni, uvijek imaš osjećaj da još nešto treba… ali mislim da smo dovoljno spremni za utakmice i da damo sve od sebe i dočekamo sve što nam te utakmice donesu. Na turnir idemo probati pružiti najbolje od sebe i onda se nadati dobrom ishodu, a to je prolazak na Olimpijske igre. Bit će to težak posao jer nas čekaju odlične ekipe s jednim od najboljih igrača svijeta i neće biti nimalo lako. Trenutno se malo više spremamo za Sloveniju jer nam je to prva utakmica, ali isto tako se moramo spremati i za drugu utakmicu jer već za nekih 18 sati nakon Slovenije slijedi Novi Zeland, utakmica koja je jednako važna kao i ona prva.“