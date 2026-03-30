Čudo od djeteta Olivia Vukoša za SK otkriva zašto je odbila SAD i odabrala Hrvatsku te tko joj je uzor

Hrvatska ženska košarkaška reprezentacija dobila je ime o kojem će se još godinama pričati. Njezino je ime Olivia Vukoša, ima tek 17 godina, visoka je 195 centimetara i već sada dominira pod obručima na način koji neodoljivo podsjeća na njezinog velikog idola – Nikolu Jokića.

Iako je rođena u New Yorku, gdje trenutačno pohađa četvrti razred slavne srednje škole “Christ the King” u Queensu, Olivia je nedavno donijela odluku koja je oduševila domaću javnost – umjesto reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država, odabrala je igrati za domovinu svojih roditelja. Njezin je otac Damir rodom je iz Crnog pored Zadra, dok joj je majka Jenny rodom iz Primoštena, pa ne čudi što je debi za hrvatsku seniorsku reprezentaciju u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo u Šibeniku za nju bio prepun emocija.

Već u prvim utakmicama u ožujku, prvo protiv Grčke, a zatim u gostima kod Sjeverne Makedonije, Olivia je pokazala svoj nevjerojatni potencijal, isporučivši impresivne brojeve. Za Sport Klub je otvoreno progovorila o razlozima dolaska pod hrvatsku zastavu, svojim emocijama, sveučilišnoj karijeri i glavnom cilju da jednoga dana zaigra u WNBA ligi.

Odigrati prve seniorske minute za Hrvatsku upravo u Šibeniku, gradu legendarnog Dražena Petrovića i nedaleko od majčinog rodnog mjesta, za nju je imalo posebno značenje.

“Bila je čast igrati u dvorani Dražena Petrovića i nedaleko rodnog mjesta roditelja moje mame i gledati me kako igram. Stvarno je bilo posebno vidjeti cijelu svoju obitelj kako me došla gledati, kao i vidjeti svu onu malu djecu kako prate utakmicu i čekaju autograme na kraju. Jedno me dijete čak tražilo dres. To je zaista jedno nevjerojatno iskustvo koje mnogi ljudi nemaju priliku doživjeti, i mogu sretno i ponosno reći da sam bila dio toga,” istaknula je Olivia Vukoša.

Mnoge je iznenadilo što je jedan od najvećih talenata američke srednjoškolske košarke glatko odbio američki poziv. Naime, tijekom juniorske sezone Olivia je ostvarivala zapanjujuće brojke, bilježeći u prosjeku 19,4 poena, 17,9 skokova, 5,5 blokada i 3,8 asistencija po utakmici. Proglašena je za najbolju igračicu godine države New York u izboru Gatoradea i MaxPrepsa, a kruna srednjoškolske karijere stigla je u vidu pozivnice za prestižnu McDonald’s All-American utakmicu 2026. godine, na kojoj se okupljaju najveći talenti američke košarke. No, za nju oko reprezentacije nije bilo dvojbe.

“Odabrala sam igrati za Hrvatsku umjesto za SAD jer mi igranje za Hrvatsku znači predstavljati moju obitelj i sve moje pretke. To mi je značilo puno više od osvajanja medalje sa SAD-om. Htjela sam to učiniti i svima pokazati da su u krivu jer je Hrvatska zemlja koja zaslužuje biti predstavljena, posebno kad je ženska košarka u pitanju i to mi puno znači. Moj tata je bio vrlo emotivan kad me gledao kako igram i kada se intonirala himna. Ustati na intoniranje naše himne bila je doista velika čast. Zbog toga sam zaista sretna svojom odlukom, a vidjeti sve te ljude tamo kako navijaju za Hrvatsku bilo je jednostavno nadrealno”, emotivno prepričava Olivia.

Nakon seniorskih obaveza, Olivia će ljeto provesti u kategoriji u kojoj se najprirodnije osjeća – igrajući za U-18 reprezentaciju pod vodstvom izbornice Danice Talajić, s jasnim ambicijama. “Da, cilj je igrati za zlatnu medalju. Mislim da s U-18 reprezentacijom imamo najbolju priliku osvojiti zlato. Želim biti dio toga i želim pomoći u svakoj mogućoj prilici.”

POVEZANO VIDEO / Ludilo na March Madnessu: Favoriti ispali tri desetinke prije kraja! VIDEO / Jokić prekinuo triple-double niz, ali Denver stigao do pobjede protiv Warriorsa

U Americi je Olivia već apsolutna zvijezda. Svojom je dominacijom odvela školu Christ the King do naslova prvaka Katoličke srednjoškolske atletske asocijacije (CHSAA), a onda je krenuo lov najvećih sveučilišta. Nakon što su je tražili giganti poput South Caroline, LSU-a i Texasa, Olivia je u listopadu 2025. donijela konačnu odluku. Izabrala je Sveučilište Connecticut (UConn), najtrofejniji i najpoznatiji ženski košarkaški program na svijetu koji vodi legendarni trener Geno Auriemma, a koji je u njoj prepoznao prototip moderne visoke igračice.

“Definitivno je dobar osjećaj biti prvak okruga, za to smo radile cijele godine. Igrati sa svojim suigračicama, naporno raditi i graditi tu timsku kemiju je ono što mi je najviše značilo,” kaže Olivia o oproštaju od srednje škole pa pojašnjava odabir fakulteta: “Odabrala sam UConn zbog njegove bogate košarkaške povijesti. Ali osim same košarke, djevojke u ekipi su odlične i zaista su učinile da se osjećam kao kod kuće. Razgovor s nekim bivšim igračicama koje su tamo studirale dao mi je osjećaj obitelji. Uz to, nije ni tako daleko od kuće, što je veliki plus.”

Da njezina priča ne staje samo na sveučilišnoj košarci, jasno je iz njezinih razgovora sa starijim kolegicama iz reprezentacije, poput Ivane Dojkić, koja je nedavno s New York Libertyjem osvojila naslov u najjačoj ženskoj ligi svijeta – WNBA-u.

“Definitivno sam je svaki dan, i to tijekom večere, pomalo ispitivala o tome, posebno o tome zna li nešto o novim pravilima koja se donose u ligi i sličnim stvarima. Ali da, definitivno sam imala priliku popričati s njom o tome,” otkriva nam ova simpatična 17-godišnjakinja dok je s ocem Damirom žurila u školu..

Za kraj, pitali smo je i o usporedbama koje je prate kad su u pitanju NBA košarkaši. Naime, njezin stil igre i dominacija pod košem neodoljivo podsjećaju na trostrukog MVP-a NBA lige Nikolu Jokića.

“Moj uzor bi definitivno bio Jokić, što se nekako i prigodno poklopilo, ali da, on je moj uzor. On radi jako puno za Nuggetse, a ja se nadam da ću prvo napraviti puno za UConn, a onda i za bilo koju ekipu u WNBA-u u kojoj završim. Jednostavno želim pomoći treneru na bilo koji mogući način“, zaključuje nova velika nada hrvatske košarke.

