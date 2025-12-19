VIDEO / Najluđa utakmica sezone u Euroligi: Barcelona slavila nakon tri (!) produžetka

Podijeli :

Euroleague

Fenomenalne utakmice igrale su se u petak na euroligaškim parketima.

U petak je zaključeno 17. kolo košarkaške Eurolige. Na rasporedu je bila bogata večer s čak šest utakmica, a najviše se izdvaja španjolski derbi između Barcelone i Baskonije.

Košarkaši Žalgirisa su uz impozantnu predstavu na domaćem terenu pobijedili beogradski Partizan sa 109-68 u ogledu 17. kola Eurolige.

U svakoj četvrtini Žalgiris je postigao 25 poena ili više. Nakon prve dionice već je imao prednost od 13 poena, dok se na poluvrijeme otišlo uz +23 litavske momčadi.

Sylvain Francisco je uz 4-6 za tri poena postigao 22 poena za Žalgiris, a tome je dodao i pet asistencija. Moses Wright je ubacio 17 poena uz tri asistencije i šest skokova, a Ignas Brazdeikis 15 poena za domaći sastav.

U španjolskom derbiju Barcelona je na svom parketu i nakon čak tri produžetka svladala Baskoniju sa 134-124. Veći dio utakmice gosti su vodili, a ogromnu su prednosti prosuli u drugom produžetku kada su vodili 116-107. Sa zvukom sirene u drugom produžetku za odlazak u treći je pogodio Punter i time je Baskonia bila slomljena. Barcelona je u trećem produžetku samo zaključila posao.

Kevin Punter je za Barcelonu postigao čak 43 poena, dok je Tomaš Satoransky dodao 23 poena uz šest asistencija i osam skokova.

Za goste je Markus Howard postigao 33 poena uz šest asistencija, dok je Timothe Luwawu-Cabarrot dodao 26 poena.

U nastavku pogledajte sažetke ostalih utakmica:

ANADOLU EFES – BC DUBAI

ŽALGIRIS – PARTIZAN

MONACO – BAYERN

OLYMPIACOS – ASVEL

CRVENA ZVEZDA – VIRTUS BOLOGNA