VIDEO / Fener u tijesnoj završnici bolji od Barce, Crvena zvezda razbijena, Hapoel ostao vodeći

Podijeli :

Sport Klub

Fenerbahče je u 18. kolu Eurolige u dramatičnoj završnici svladao Barcelonu rezultatom 72:71.

Utakmica je bila izjednačena od prve do posljednje minute, a pobjedu turskoj momčadi donio je Wade Baldwin, koji je deset sekundi prije kraja realizirao sva tri slobodna bacanja i donio Feneru vodstvo. Barcelona je imala posljednji napad za pobjedu, no pokušaj Kevina Puntera blokirao je Baldwin.

VIDEO / Nova pobjeda za Golemca i Dubai u Euroligi

Upravo je Punter bio prvi strijelac susreta s 20 poena, dok je kod Fenerbahčea Tarik Biberović ubacio 16. Turski velikan sada je na omjeru 11-6 i zauzima peto mjesto, dok je Barcelona četvrta uz utakmicu više i omjer 12-6.

Panathinaikos je s 92:85 slavio u Kaunasu protiv Žalgirisa. Grčku momčad do pobjede je predvodio Cedi Osman s 22 poena. Panathinaikos je trenutačno treći s omjerom 12-6, dok je Žalgiris deveti s učinkom 10-8.

Bayern (5-13) je na domaćem parketu izgubio od vodećeg Hapoela Tel Aviva (13-5) rezultatom 72:82. Elijah Bryant iz Hapoela bio je najbolji pojedinac susreta s 18 poena i sedam skokova.

U španjolskom okršaju Valencia je s 91:81 pobijedila Baskoniju. Najbolji igrač utakmice bio je centar domaćeg sastava Matt Costello s 18 poena i šest skokova. Valencia je druga s omjerom 12-6, dok je Baskonia pri dnu ljestvice s učinkom 6-12.

Vrlo zanimljiv susret odigran je u Lyonu, gdje je domaći sastav nakon dva produžetka svladao Anadolu Efes rezultatom 103:99. Briljirao je Bastien Vautier s 28 poena u redovima Lyona, koji se i dalje nalazi na dnu ljestvice s omjerom 5-13, dok je Efes 18. s učinkom 6-12.

Pariz je na domaćem terenu pobijedio Crvenu zvezdu 102:92. Iako rezultat sugerira neizvjesnost, pariška momčad bila je znatno bolja veći dio utakmice, a gosti iz Beograda ublažili su poraz u posljednjoj četvrtini. Najbolji strijelac susreta bio je Jared Butler iz redova Crvene zvezde s 31 poenom, dok je kod Pariza najefikasniji bio Justin Robinson sa 16. Paris je sada na omjeru 6-12, a Crvena zvezda na 10-8.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.