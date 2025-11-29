Obradović se odbio vratiti u Partizan! Navijači prijete prekidom utakmice Eurolige

Podijeli :

xEibner-Pressefoto JennixMaulx via Guliver

Velika napetost vlada u crno-bijelom dijelu Beograda.

Željko Obradović više neće biti trener Partizana, službeno je objavio beogradski klub. Vijest koja je u subotu prvo osvanula na klupskom sajtu, pa bila obrisana, sada je ponovno objavljena i više se neće povlačiti.

U priopćenju Partizan navodi da je Izvršni odbor posljednjih dana vodio niz sastanaka s Obradovićem i ponudio mu punu podršku da nastavi s radom i pokuša izvući momčad iz krize. Međutim, trofejni trener ostao je pri odluci da ne povuče ostavku jer se, kako se navodi u klupskom priopćenju, više ne vidi u radu s trenutnim sastavom te zbog utjecaja svakodnevnog rada na zdravlje.

Sastanak je trajao više od dva sata, razmatrani su i “rezovi u timu”, no odluka se nije promijenila. Klub ističe da je njegov značaj za Partizan “nemjerljiv” i poručuje da su mu vrata uvijek otvorena.

Istovremeno, ispred beogradske Arene, za vrijeme treninga košarkaša Partizana, došlo je do incidenata tijekom okupljanja navijača koji su došli pružiti podršku Obradoviću. Probijena je ograda, navijači su lupali po vratima i prozorima male dvorane, pa je trening prekinut oko 17:30, samo pola sata nakon početka. Neslužbeno, pomoćni trener Aleksandar Matović odbio je voditi trening u tako napetoj atmosferi.

Navijači se i dalje ne mire s njegovim odlaskom te prijete da će prekinuti utakmicu Eurolige protiv Bayerna ako se Obradović ne vrati na klupu.

Taj dvoboj igra se u četvrtak uz prijenos na Sport Klubu, a Partizan u ovaj kaos ulazi s omjerom 4-9 u Euroligi i bez čovjeka koji je godinama bio lice projekta.