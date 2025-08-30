VIDEO / Jokić iz snova, pogledajte kako je rekordnim učinkom odveo Srbiju u drugi krug EP-a

Podijeli :

Košarkaši Srbije pobijedili su Latviju u Rigi rezultatom 84:80 u meču trećeg kola grupe A Europskog prvenstva. Srbija je na taj način došla do skora 3-0. Izabranici Svetislava Pešića su lideri grupe A i već su matematički osigurali plasman u nokaut-fazu. Latvija ima jednu pobjedu i dva poraza. Srbe je do pobjede predvodio tko drugi nego Nikola Jokić s 39 koševa, deset skokova i četiri asistencije. Taj broj poena najveći je u jednoj utakmici Srbije na Eurobasketu u povijesti. Uživajte u videu njegovih najboljih poteza danas.

