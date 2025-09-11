VIDEO / Dončićev suigrač bijesan: ‘Ljudi su došli gledati Luku, takve igrače treba štititi’

Podijeli :

Slovenska košarkaška reprezentacija ispala je s Eurobasketa nakon poraza od Njemačke 99:91 u četvrtfinalu.

Nakon poraza, reprezentacija je složna da su eliminaciju režirali suci, a posebno je ljut bio Luka Dončić koji je već u prvim minutama zaradio tehničku grešku i na početku treće četvrtine četvrti faul. Susret su sudili Wojciech Liszka iz Poljske, Luis Castillo iz Španjolske i Martins Kozlovskis iz Latvije.

POVEZANO VIDEO / Dončić ljut na suce: ‘Ne znam što su mislili, ovo se ne smije događati’ VIDEO / Dončić ogorčen sucima pokazivao gestu novca, a na kraju im rekao: ‘Mater vam je*em’ VIDEO / Dončić se izderao na suca pa zaradio tehničku: Poslušajte reakciju našeg komentatora

Pred novinarima je nezadovoljstvo suđenjem iskazao i Alen Omić, slovenski centar koji je susret završio s pet osobnih grešaka.

“Svi su rekli da je ovo bila jedna od najboljih utakmica na prvenstvu. Da, i da je bilo pravde, bila bi najbolja utakmica na cijelom Eurobasketu. Vidjeli ste, nemoguće je ovako igrati košarku i iskreno ću reći – osam na pet nije košarka. Toga ću se držati.

Danas ono što sam doživio, nisam doživio u svojih 20 godina karijere. Trebali bi imati poštovanja prema našem grbu. Ovdje smo došli boriti se za svoju državu, pokazati da smo tu. Bili smo jako podcijenjeni, nitko nas na neki način nije ni gledao da možemo doći ovako daleko. Pokazali smo karakterom, energijom i voljom da želimo i više”, rekao je te komentirao Dončićeve prekršaje:

“Evo, vidjeli ste. Nemoguće. Ljudi su došli na ovaj turnir gledati njega, uživati u košarci, a oni mu daju tehničke pogreške. To nema smisla. Takvi igrači, kao što ste malo prije nabrojali, trebali bi biti zaštićeni na ovom Eurobasketu. I trebali bi imati poštovanje. Zato što su svi ljudi, i vi mediji, na neki način došli gledati i uživati u toj košarci.”