Aco Petrović za SK pohvalio jednu reprezentaciju, a to nije Srbija: ‘Bilo bi veliko iznenađenje da ne uđu u finale!’

Za Sport Klub osminu finala i dosadašnji tijek natjecanja analizirao je proslavljeni trener i bivši izbornik Hrvatske, Aleksandar "Aco" Petrović.

U subotu i nedjelju u Rigi, glavnom gradu Latvije, na rasporedu su utakmice osmine finala Europskog prvenstva u košarci koje možete pratiti u programu Sport Kluba.

Parovi osmine finala su: Litva – Latvija; Grčka – Izrael

Turska – Švedska; Poljska – Bosna i Hercegovina

Njemačka – Portugal; Italija – Slovenija;

Srbija – Finska; Francuska – Gruzija.

No, u grupnoj fazi EuroBasketa bilo je i puno iznenađenja, a o svemu tome popričali smo za Jutro SK s Acom Petrovićem, izbornikom Brazila, koji se nedavno vratio kući s AmeriCupa sa zlatnom medaljom.

Gospodine Petrović, nakon povratka iz Nikaragve gdje ste s Brazilom osvojili zlato sad se okreće praćenju EuroBasketa. Eto, Španjolska, još uvijek aktualni prvak Europe, ispala je već u skupini. A s druge strane Portugal je prošao dalje što je ogromno iznenađenje. Također je dalje prošla i Bosna i Hercegovina, reprezentacija koju ste kratko vodili kao izbornik?

“Dogodilo se jako puno toga. Pratio sam zadnje dvije utakmice u skupinama, u prvoj fazi nisam mogao, ali pratio sam rezultate. Bilo je dosta iznenađujućih rezultata koji su poremetili očekivani ždrijeb. Apsolutni favorit – Srbija – sada se nalazi u puno neugodnijoj situaciji. Porazom od Turske upali su u teži dio ždrijeba. Već se spominjalo Srbija – Njemačka kao potencijalno finale, remake onoga sa Svjetskog prvenstva kada je Njemačka postala prvak. Sada je sve promijenjeno.“

Tko vam je ostavio najbolji dojam na EuroBasketu?

“Meni osobno najbolji dojam ostavili su Turska i Njemačka, obje s perfektnim skorom i kvalitetnom igrom. Ipak, znamo kakva je Srbija, neće se olako predati problemima koje ima. Portugal je iskoristio iznenađenje na startu i ušao među 16, a za mene osobno najveće iznenađenje su tri pobjede Bosne i Hercegovine, i to bez njihovog najboljeg igrača Džanana Muse. To je za svaku pohvalu.

Najneugodnije iznenađenje je Španjolska. Ali, realno, oni već tri-četiri godine troše svoju zlatnu generaciju. Došlo je do smjene. Vanjska linija je potpuno nova, klinci koji će tek za 7-8 godina biti pravi. Unutarnja linija – braća Hernangómez i Aldama – nisu bili na visini zadatka. Zato nije ni čudo što su ispali. Najveći gubitnik svega je Sergio Scariolo. Godinama je slovio za pobjednika, ali posljednje tri godine bilježi loše rezultate. Prestaje biti izbornik i prelazi u Real Madrid, ali ne ulazi tamo na velika vrata.”

Spomenuli ste Bosnu i Hercegovinu. Oni igraju protiv Poljske, koju vodi hrvatski trener Igor Miličić i koja je ostvarila tri pobjede na startu. U gornjem dijelu ždrijeba Grčkoj se otvara put jer su osvojili prvo mjesto, pa igraju protiv Izraela, a potom protiv pobjednika dvoboja Latvija – Litva?

“Ne bih ja to tako lako okarakterizirao. Hipotetski, dođe li do susreta Grčke i Latvije u četvrtfinalu – Latvija igra pred svojim navijačima. Oni mene nisu oduševili, iako Porziņgis donosi razliku. Latvija igra na perimetru, sve su to vrhunski šuteri, ali nemaju centra koji donosi dodatnu dimenziju. No, u jednoj utakmici, pred svojom publikom, 40 minuta koje vode do polufinala – sve je moguće. Zato bih taj dvoboj ostavio 50-50. Grcima se ždrijeb otvorio, ali neće biti lako. Bit će sigurno jedno veliko iznenađenje u završnici.“

Vi to najbolje znate – 2001. ste s Hrvatskom igrali Eurobasket u Turskoj kad smo poraženi u četvrtfinalu. Navijači mogu presuditi u sekundi. Znači, možemo očekivati slična iznenađenja i sada?

“Apsolutno. Bit će super zanimljivo pratiti Eurobasket u Rigi. Teško je prognozirati tko će osvojiti titulu. Meni izgleda da bi bilo veliko iznenađenje da Turci i Ataman ne uđu u finale. S druge strane, u drugom dijelu ždrijeba očekuje se pravi obračun – Njemačka i Srbija u polufinalu. To je nepredvidivo. Moj fiks je da će Turci sigurno u finale, dok je drugi dio ždrijeba potpuno otvoren.“

A Slovenci? Mogu li s Lukom Dončićem, iako oslabljeni, napraviti dar-mar u gornjem dijelu ždrijeba gdje je Njemačka?

“Njemačka igra protiv Portugala, Italija protiv Slovenije. Ako Slovenci prođu, idu na Njemačku. Moram reći da Luka Dončić igra fantastično, fizički izgleda besprijekorno, ali mislim da to neće biti dovoljno da prođu Italiju. Moguće je da Luka odigra magičnu utakmicu, da ima triple-double učinak, i omogući suigračima šuterima da pogode desetak trica. Ali Italija ima kompaktniju momčad, atletizam.

Istina, imaju problem jer im je najbolji centar ozlijeđen, a Gallinari je već u godinama. Blaga prednost je na strani Italije. Slovenci mogu proći, ali sve ostalo bilo bi ravno čudu. Ako bi Dončić doveo Sloveniju do polufinala, to bi bila nevjerojatna senzacija.“

Spomenimo i donji dio ždrijeba – Srbija igra protiv Finske, Francuska protiv Gruzije. Tu je moguć i okršaj Francuske i Srbije u četvrtfinalu. Kako gledate na taj dio turnira?

“Svi su upali u zamku Atamana. On je stalno govorio da ga utakmica protiv Srbije u skupini ne zanima, da je bitno finale, ali pokazalo se suprotno. Pobjeda je donosila lakši ždrijeb, i to se vidjelo.

Srbija, međutim, može biti dodatno hendikepirana nakon ozljede Bogdana Bogdanovića. Avramović je napustio utakmicu zbog bolova u peti – a to se ne sanira za dva dana. Ako još neki igrač ne bude na maksimumu, bit će im teško. Jokić igra na visokom nivou, ali moram reći – nakon pet utakmica, blagu prednost za MVP-a dajem Alperenu Šengunu kojeg zovu Baby Jokić. On je za mene zasad apsolutno najbolji igrač prvenstva.“

Sad ste na odmoru, ali uz EuroBasket na malim ekranima?

“Da, ali vraćam se doma na one najvažnije utakmice, četvrtfinala i završnicu. To treba pratiti u kvalitetnijem ambijentu, da čovjek nešto i nauči. Kako bi rekao naš legendarni Ćiro Blažević: „Nikad nemaš dovoljno godina da ne bi nešto novo naučio.“

