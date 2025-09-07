VIDEO / Ludnica u Kataloniji: Braća Marquez prvi i drugi, u slavlju skakali na ogradu

Podijeli :

Španjolac Alex Marquez na Ducati Gresiniju pobjednik je Moto GP utrke u Barceloni, Velike nagrade Katalonije, nakon što je nadmašio i ove sezone dominantnog starijeg brata Marca Marqueza

Tijekom subote Marc Marquez je slavio u sprinterskoj utrci u Barceloni, ali je dan poslije ipak ostao bez novog slavlja. U petom krugu utrke Alex Marquez je prestigao starijeg brata i potom je sve do kraja čuvao prednost čime je proslavio drugu pobjedu u aktualnoj sezoni.

Treće mjesto iza španjolskog dvojca zauzeo je Talijan Enea Bastianini.

Šesterostruki svjetski prvak Marc Marquez je unatoč drugom mjestu i dalje uvjerljivo vodeći u ukupnom redoslijedu. Ima 487 bodova i na sigurnom je putu prema novom naslovu prvaka, dok je drugi brat Alex sa 305 bodova.

Moto GP svijet se sada seli na VN San Marina idućeg vikenda.

S obzirom na to da je riječ o njihovoj domaćoj utrci slavlje je bilo veliko. Oba brata su skakala na ogradu, a posebno uporan i sretan bio je Marc iako nije pobijedio. Više puta je krenuo pozdraviti se s navijačima.

