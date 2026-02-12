VIDEO / Domaćin Solberg vodeći nakon prvog dana WRC relija u Švedskoj

Podijeli :

Oliver Solberg razveselio je domaće navijače u četvrtak navečer preuzevši vodstvo na Rallyju Švedske nakon skliskog uvodnog brzinca na ledenoj super-specijalnoj stazi u Umeåi.

Vodeći u prvenstvu zaustavio je sat na 5:53,1 na dionici dugoj 10,23 kilometra i tako predvodio uvjerljivih 1-2-3-4 za Toyota Gazoo Racing. Najbliži mu je bio Elfyn Evans s 3,8 sekundi zaostatka, dok su Takamoto Katsuta i Sami Pajari upotpunili Toyotin kvartet. Unatoč idealnom početku, Solberg je priznao da etapa nije bila nimalo jednostavna.

“Automobil je išao lijevo-desno, posvuda. Nije bilo ničega za pratiti”, rekao je. “Bilo je jako zahtjevno. Prvi put s ovim automobilom na ovoj stazi, nije bilo lako.”

Iza Toyote, Hyundai Motorsport predvodio je potjeru. Thierry Neuville završio je prvi brzinac kao peti, sa 6,7 sekundi zaostatka, nakon što je bio oprezniji pri kočenju.

“Kočim jako, jako rano cijelo vrijeme”, priznao je. “Jednostavno ne znam hoće li se automobil zaustaviti ili ne.”

Adrien Fourmaux i Esapekka Lappi zauzeli su šesto i sedmo mjesto, obojica se boreći s vidljivošću zbog snježne prašine u zraku, ali ostavši u borbi za postolje.

U M-Sport Fordu uvod je bio dramatičniji. Josh McErlean i Mārtiņš Sesks dovezli su svoje Puma Rally1 automobile sigurno do cilja unutar prvih deset, ispred Lorenza Bertellija, dok je Jon Armstrong izgubio oko 45 sekundi nakon što je završio u snježnom nanosu u oštrom desnom zavoju.

“Imao sam sreće da nisam zapeo”, rekao je. “Bilo je teško procijeniti prianjanje… jednostavno sam promašio točku kočenja.”

Rally se u petak seli u šume Västerbottena, gdje posade očekuje sedam brzinaca ukupne duljine veće od 120 kilometara.