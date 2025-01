Samuel Kolega za SK: U Madonni mi je tuđa greška donijela postolje, danas sam pogriješio ja. Skijanje je takav sport

Podijeli :

Hrvatski skijaš Samuel Kolega u srijedu je u Madonni di Campiglio stigao do trećeg mjesta i prvog postolja u karijeri. Postao je tako četvrti hrvatski skijaš koji se popeo na pobjedničko postolje, a tek treći kojemu je to uspjelo u slalomu.

“Emocije nakon utrke u Madonni su bile neusporedive s bilo čime što se do sad dogodilo, to je stvarno bilo posebno. Trebalo je par sati da shvatim što se sve dogodilo. Ipak, nismo previše slavili, trebalo se fokusirati na Adelboden”, započeo je Samuel koji nam je sve o pripremama i prvom dijelu sezone otkrio u razgovoru nekoliko dana ranije.

U Madonni je bio treći nakon prve vožnje pa je pritisak pred drugu vožnju bio ogroman, a društvo u top 10 mu je pravio i Filip Zubčić.

“Bilo mi je teško ostati smiren za drugu vožnju. Uspio sam se par sekundi prije starta smiriti i odlučiti da idem napasti kao prvu vožnju. Nisam samo branio postolje nego išao po još nešto više.

Zubo je imao jako dobru prvu vožnju, šteta što to nije uspio spojit u drugoj. Čuli smo se između vožnji, Madonna je staza na kojoj se ne smije puno razmišljati, samo beskompromisno napasti od vrha do dna i to smo znali obojica. Nažalost, njemu je uspjelo jednom, a meni oba puta i to mi je bila nagrada”, objasnio je Kolega.

Po završetku druge vožnje hrvatski je skijaš bio drugi, a Švicarac Loic Meillard skijao je nakon njega i ostvario samo dvije stotinke brže vrijeme. Na trenutke se činilo da će Kolegi medalja pobjeći za dlaku:

“Stvarno je zabolilo. Kad je ušao u cilj sam se pomirio – zadnje dvije utrke šesto pa peto mjesto, sad će biti četvrto i idemo korak po korak. Ali eto, sreća u nesreći da je McGrath pogriješio. To je skijanje, takav je sport”.

Prvo postolje karijere ispratio je i brat Elias:

“Bilo mi je preposebno imati ga uz sebe, njegov je skijaš nažalost ispao u prvoj vožnji, ali meni je bilo neprocjenjivo što je on bio uz mene u cilju. Ta slika na postolju i ti trenuci su bili pravi šećer na kraju. Da njega nema, ne bi bilo ni mog postolja i taj dan se sve posložilo”.

Na prvoj utrci švicarske turneje u Adelbodenu, Kolega je nakon sjajnog početka prve vožnje izletio sa staze pri ulazu na strminu.

“Nažalost nije bilo kako sam ja htio. Sada se meni dogodilo ono što mi je donijelo medalju u Madonni, idemo dalje.”